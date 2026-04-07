दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां, कई देशों को करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जानें टॉप 5 में कौन-कौन?

1 . दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां

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आज के समय में दुनिया का कोई भी देश बिना बिजली के तरक्की नहीं कर सकता. बिजली से ही हमारे घर रोशन होते हैं और इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी बिजली कंपनियों की होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां कौन-सी हैं? (All Images: Pinterest)

