दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां, कई देशों को करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जानें टॉप 5 में कौन-कौन?

दुनिया
Anil | Apr 07, 2026, 10:51 AM IST
1.दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां
आज के समय में दुनिया का कोई भी देश बिना बिजली के तरक्की नहीं कर सकता. बिजली से ही हमारे घर रोशन होते हैं और इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी बिजली कंपनियों की होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां कौन-सी हैं? (All Images: Pinterest)
2.नेक्स्टएरा एनर्जी (NextEra Energy)
दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी नेक्स्टएरा एनर्जी (NextEra Energy) है, जो एक अमेरिकन कंपनी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी बिजली पैदा करने की क्षमता 73 से 76 गीगावाट के बीच है.
3.इबरड्रोला एसए (Iberdrola SA)
इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्पेन की इबरड्रोला एसए (Iberdrola SA) कंपनी है. यह यूरोप की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनियों में से एक है. इसकी आज के समय में मार्केट वैल्यू लगभग 14.81 लाख करोड़ रुपये है.
4.श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई (Schneider Electric SE)
फ्रांस की श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई (Schneider Electric SE) दुनिया की उन टॉप कंपनियों की सूची में शामिल है, जो बिजली के मैनेजमेंट से चलाने में सबसे आगे है.
5.एनेल एसपीए (Enel SpA)
इटली की एनेल एसपीए (Enel SpA) एक सरकारी कंपनी है.यह यूरोप की सबसे बड़ी बिजली कंपनियों में से एक है, जो सस्टेनेबल एनर्जी पर खास ध्यान देती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में काम करती है.
6.सदर्न कंपनी (Southern Company)
इस लिस्ट में अमेरिका की एक और कंपनी शामिल है, जिसका नाम सदर्न कंपनी (Southern Company) है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बिजली कंपनी है,जो मुख्य रूप से गैस और बिजली दोनों की सप्लाई करती है.