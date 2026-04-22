Titanic जहाज की वो लाइफ जैकेट, जो 114 साल बाद ₹8.4 करोड़ में हुई नीलाम, जानें उसकी खासियत

3 . कौन है टाइटैनिक की लाइफ जैकेट खरीदने वाला शख्स?

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CNN की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के नीलामी घर हेनरी एल्ड्रिज एंड सन में इस लाइफ जैकेट की नीलामी हुई. नीलामी में लाइफ जैकेट के लिए 904,500 डॉलर (यानी 84,118,500) की अंतिम बोली लगी. यह लाइफ जैकेट किसने खरीदी उसका नाम सामने नहीं आ सका. बताया गया है कि एक गुमनाम खरीददार ने फोन के जरिए बोली लगाई. (फोटो: AI)

