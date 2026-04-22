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Titanic जहाज की वो लाइफ जैकेट, जो 114 साल बाद ₹8.4 करोड़ में हुई नीलाम, जानें उसकी खासियत

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Titanic जहाज की वो लाइफ जैकेट, जो 114 साल बाद ₹8.4 करोड़ में हुई नीलाम, जानें उसकी खासियत

Titanic Life Jacket: 15 अप्रैल, 1912 का वो हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज (Titanic Ship) एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था. इस हादसे में 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.

रईश खान | Apr 22, 2026, 09:07 PM IST

1.Titanic हादसे में सिर्फ 700 लोगों की बची थी जान

Titanic हादसे में सिर्फ 700 लोगों की बची थी जान
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हादसे के वक्त टाइटैनिक जहाज में 2,200 लोग सवार थे. जिनमें सिर्फ 700 लोगों की जान बच पाई, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली थी. जहाज में उस दौरान सिर्फ 700 लाइफ जैकेट मौजूद थीं. इसलिए जिनको जैकेट मिल गई, उनकी जान बच गई थी. (फोटो: AI)

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2.कौन हैं लॉरा मेबल फ्रांकाटेली?

कौन हैं लॉरा मेबल फ्रांकाटेली?
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टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाले यात्रियों में लॉरा मेबल फ्रांकाटेली (Laura Mabel Francatelli) नाम की महिला भी शामिल थी. लॉरा उस एतिहासिक जहाज की फर्स्ट क्लास यात्री थी. 114 साल बाद लॉरा की जान बचाने वाली इस लाइफ जैकेट की नीलामी हुई. (फोटो: AI)
 

3.कौन है टाइटैनिक की लाइफ जैकेट खरीदने वाला शख्स?

कौन है टाइटैनिक की लाइफ जैकेट खरीदने वाला शख्स?
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CNN की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के नीलामी घर हेनरी एल्ड्रिज एंड सन में इस लाइफ जैकेट की नीलामी हुई. नीलामी में लाइफ जैकेट के लिए 904,500 डॉलर (यानी 84,118,500) की अंतिम बोली लगी. यह लाइफ जैकेट किसने खरीदी उसका नाम सामने नहीं आ सका. बताया गया है कि एक गुमनाम खरीददार ने फोन के जरिए बोली लगाई. (फोटो: AI)
 

4.टाइटैनिक लाइफ जैकेट की खासियत?

टाइटैनिक लाइफ जैकेट की खासियत?
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यह जैकेट एक खौफनाक मंजर की जीती-जागती निशानी है. लाइफ जैकेट पर लॉरा मेबल और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं. इस जैकेट में 12 पॉकेट हैं और शोल्डर रेस्ट एंड साइड स्ट्रैप लगे हैं. टाइटैनिक की एक लाइफबोट का सीट कुशन इसी नीलामी में £390,000 का बिका.

TRENDING NOW

5.उम्मीद से ज्यादा में बिकी

उम्मीद से ज्यादा में बिकी
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Titanic हादसे में लॉरा मेबल फ्रांकाटेली को बचाने वाली ये लाइफ जैकेट उम्मीद से लाखों पाउंड ज्यादा में बिकी, क्योंकि इसके 250,000 से 350,000 पाउंड के बीच बिकने का अनुमान था. 
 

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