शोर पर इतने सख्त नियम कि रात में टॉयलेट फ्लश करने से भी कतराते हैं लोग, कौन-सा है ये देश

2 . Quiet Hours में टॉयलेट फ्लश करने पर भी लगता है डर

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इंटरनेट पर एक मिथ वायरल है कि स्विट्ज़रलैंड में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना गैरकानूनी है. असल में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि टॉयलेट का इस्तेमाल करना इंसान की मूलभूत ज़रूरत है. Blogging Platform Medium.com पर एस्केप आर्टिसन नाम से छपे एक ब्लॉग में ऑथर ने लिखा कि नियमों में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स अपने खुद के नियम चलाते हैं. उन्होंने लिखा कि उनके फ्लैटमेट को फ्लशटैंक में एक नोट चिपका मिला था, जिसमें लिखा था- रात 10 बजे के बाद फ्लश न करें. ऑथर ने लिखा कि एक बार उन्हें रात 10 बजे के बाद वॉशरूम यूज़ करना पड़ा और फ्लश दबाने से वो जितनी घबराई हुई थीं, उतनी घबराहट उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी. फोटो- कैन्वा