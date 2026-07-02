कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

1 . ज्वालामुखी के साए में हैं धरती के ये 6 शहर

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ज्वालामुखी धरती की सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक भूवैज्ञानिक शक्तियों में से एक हैं. इन्हीं ज्वालामुखियों ने दुनिया के कई हिस्सों में उपजाऊ मिट्टी, प्राकृतिक बंदरगाह, पहाड़ और ऐसे भू-भाग बनाए हैं, जहां सदियों से लोग खेती और व्यापार करते आ रहे हैं. लेकिन जिन ज्वालामुखियों ने इन इलाकों को समृद्ध बनाया, वही कभी भी इनके विनाश का कारण भी बन सकती हैं. वर्ल्ड एटलस लिस्ट के मुताबिक, आज हम आपको दुनिया के उन शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी भी ज्वालामुखियों की वजह से तबाह हो सकती हैं. यहां खतरा सिर्फ लावा से नहीं है बल्कि ज्वालामुखी की राख, जहरीली गैसें और ज्वालामुखी की कीचड़ भी कई किलोमीटर दूर तक भारी तबाही मचा सकती है.

(All Image Credit: Wikimedia Commons)