दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी

1 . Vatican City

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वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है. रोम से घिरा यह शहर और देश पोप का घर है. वेटिकन सिटी दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने खुद कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया. वेटिकन सिटी के पास अपनी कोई सेना नहीं है. औपचारिक रस्मों के लिए स्विस गार्ड काम करते हैं. हालांकि, दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वेटिकन सिटी पर दो बार गलती से बम गिरे थे. फोटो- कैन्वा

