दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी

दुनिया
Kusum Lata | Mar 26, 2026, 09:13 PM IST
1. Vatican City
वेटिकन सिटी
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है. रोम से घिरा यह शहर और देश पोप का घर है. वेटिकन सिटी दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने खुद कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया. वेटिकन सिटी के पास अपनी कोई सेना नहीं है. औपचारिक रस्मों के लिए स्विस गार्ड काम करते हैं. हालांकि, दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वेटिकन सिटी पर दो बार गलती से बम गिरे थे. फोटो- कैन्वा
2.Iceland
आइसलैंड
युद्ध में शामिल नहीं होने वाले देशों में दूसरा नाम है आइसलैंड का. आइसलैंड NATO का इकलौता ऐसा सदस्य है जिसके पास अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स नहीं है. फोटो- कैन्वा
3.San Marino
सैन मरीनो
सैन मरीनो नॉर्थ सेंट्रल इटली से घिरा एक छोटा सा देश है. यह दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है. यह कभी भी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस देश की आबादी केवल 33,977 है. फोटो- कैन्वा
4.Vanuatu
वानुआतु
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है. वानुआतु में 80 छोटे-बड़े द्वीप है. वानुआतु के पास अपनी कोई सेना नहीं है. फोटो- कैन्वा
5.Greenland
ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड की गिनती भी उन देशों में होती है जिसने खुद कभी कोई जंग नहीं लड़ी है. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिका और जर्मनी के बीच वेदर स्टेशन को लेकर लड़ाई हुई थी. लेकिन इस लड़ाई में ग्रीनलैंड खुद शामिल नहीं हुआ था. फोटो- कैन्वा
6.Costa rica, Switzerland, Sweden has Neutral policy
वो देश जिन्होंने अपनाई है No-War पॉलिसी
कोस्टा रिका, स्विज़रलैंड, स्वीडन की गिनती उन देशों में होती है, जो इतिहास में युद्ध में शामिल रहे. लेकिन लंबे समय से युद्ध के खिलाफ नीति का पालन कर रहे हैं. कॉस्टा रिका में 1949 से कोई सेना नहीं है. स्विटज़रलैंड और स्वीडन ने 200 साल में कोई विदेशी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया है. फोटो- कैन्वा