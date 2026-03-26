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दुनिया

दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. पूरी दुनिया तेल संकट झेल रही है. इस युद्ध से पहले भी कई युद्ध हुए. युद्ध नहीं हुए तो भी ताकतवर होने का दावा करने वाले नेताओं ने युद्ध की चेतावनियां जारी रखी. लेकिन दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा. चलिए जानते हैं कि वो देश कौन से हैं.

Kusum Lata | Mar 26, 2026, 09:13 PM IST

1. Vatican City

Vatican City
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वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है. रोम से घिरा यह शहर और देश पोप का घर है. वेटिकन सिटी दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने खुद कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया. वेटिकन सिटी के पास अपनी कोई सेना नहीं है. औपचारिक रस्मों के लिए स्विस गार्ड काम करते हैं. हालांकि, दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वेटिकन सिटी पर दो बार गलती से बम गिरे थे. फोटो- कैन्वा
 

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2.Iceland

Iceland
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आइसलैंड

युद्ध में शामिल नहीं होने वाले देशों में दूसरा नाम है आइसलैंड का. आइसलैंड NATO का इकलौता ऐसा सदस्य है जिसके पास अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स नहीं है. फोटो- कैन्वा

3.San Marino

San Marino
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सैन मरीनो

सैन मरीनो नॉर्थ सेंट्रल इटली से घिरा एक छोटा सा देश है. यह दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है. यह कभी भी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस देश की आबादी केवल 33,977 है. फोटो- कैन्वा

4.Vanuatu

Vanuatu
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वानुआतु
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है. वानुआतु में 80 छोटे-बड़े द्वीप है. वानुआतु के पास अपनी कोई सेना नहीं है. फोटो- कैन्वा

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5.Greenland

Greenland
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ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड की गिनती भी उन देशों में होती है जिसने खुद कभी कोई जंग नहीं लड़ी है. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिका और जर्मनी के बीच वेदर स्टेशन को लेकर लड़ाई हुई थी. लेकिन इस लड़ाई में ग्रीनलैंड खुद शामिल नहीं हुआ था. फोटो- कैन्वा
 

6.Costa rica, Switzerland, Sweden has Neutral policy

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वो देश जिन्होंने अपनाई है No-War पॉलिसी

कोस्टा रिका, स्विज़रलैंड, स्वीडन की गिनती उन देशों में होती है, जो इतिहास में युद्ध में शामिल रहे. लेकिन लंबे समय से युद्ध के खिलाफ नीति का पालन कर रहे हैं. कॉस्टा रिका में 1949 से कोई सेना नहीं है. स्विटज़रलैंड और स्वीडन ने 200 साल में कोई विदेशी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया है. फोटो- कैन्वा

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