दुनिया के इन 5 देशों के पास हैं सबसे घातक ड्रोन, जानें किस नंबर पर आता है भारत!

दुनिया
रईश खान | Mar 19, 2026, 05:09 PM IST
1.ईरान के इस हथियार ने US-इजरायल की नाक में किया दम
पिछले 20 दिन से इजरालय और खाड़ी के देशों में ईरान ने ड्रोन की मदद से तबाही मचा रखी है. सुपरपावर अमेरिका और इजरायल भी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं. ईरान के शाहेद ड्रोन इतना पावरफुल है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को भी ध्वस्त कर दिया. तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत सैन्य बेस से उड़ान भरने वाले अमेरिकी एफ-15 जेट को ईरान के शाहेद 129 ड्रोन ने मार गिराया. इसके बाद यह दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक माना जा रहा है. आइये जानते हैं, दुनिया के पांच सबसे घातक ड्रोन के बारे में.
2.एमक्यू-9 रीपर (MQ-9 Reaper Drone)
अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा सैन्य ड्रोन हैं. जिनमें MQ-9 Reaper सबसे ताकतवर माना जाता है. यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने और 24 घंटे तक हवा में रहने में माहिर है. Reaper 2,000 पाउंड (900 किलोग्राम) तक हथियार ले जा सकता है, जिनमें हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम और अन्य सटीक हमले वाले हथियार शामिल हैं. MQ-9 Reaper में उन्नत सेंसर और निगरानी उपकरण लगा हुआ है, जो दिन और रात में अच्छी क्वालिटी के फोटो और वीडियो प्रदान करता है. अमेरिका ने अफगानिस्तान, सीरिया और इराक युद्ध के दौरान इसी ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था.
3.Bayraktar TB2 ड्रोन
तुर्की का Bayraktar TB2 ड्रोन इस लिस्ट में दूसरे नंबर आता है. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ये ड्रोन देकर उसकी मदद की थी. यह ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रह सकता है. इसके अलावा 150 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है, जिनमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें शामिल हैं. Bayraktar TB2 की अधिकतम स्पीड 220 किमी/घंटा है, जबकि इसकी रेंज 150 किमी से अधिक है. इसकी कीमत लगभग 5 मिलियन डॉलर बताई जाती है.
4.Kronshtadt Orion Drone
रूस का क्रोनश्टैड ओरियन सैन्य ड्रोन (Kronshtadt Orion drone) भी बहुत खतरनाक माना जाता है. यह 200-250 किलोग्राम तक लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें जैसे हथियार ले जा सकता है. इसकी निगरानी और टारगेट क्षमता इतनी खतरनाक है कि 250 किलोमीटर दूर दुश्मन को पलभर में उड़ा देता है. ओरियन ड्रोन आंशिक रूप से ऑटोनॉमस है, जो इसे पूर्व-प्रोग्राम्ड मिशन पर काम करने की अनुमति देता है. यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस इसी ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है.
5.CAIG Wing Loong II Drone
चीन का विंग लूंग II ड्रोन (CAIG Wing Loong II Drone) एक मध्यम ऊंचाई, लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला मानवरहित ड्रोन है. चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप (CAIG) ने इसे 2015 में विकसित किया था. यह 400 किलो तक हथियार ले जाने में सक्षम है. इसकी अधिकतम गति 370 किमी/घंटा और इसकी रेंज 1,500 किमी है. यह ड्रोन आंशिक रूप से ऑटोनॉमस है, जो इसे पूर्व-प्रोग्राम्ड मिशन पर काम करने की अनुमति देता है. चीन के अलावा इसका इस्तेमाल पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देश कर रहे हैं.
6.शाहेद-136 ड्रोन (Shahed-136 Drone)
शाहेद-131 और शाहेद-136 (Shahed-136) ईरान के आत्मघाती ड्रोन हैं, जो अपने टारगेट पर सटीक प्रहार करते हैं. इजरायल और खाड़ी के देशों में स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर तेहरान इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है. जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका को 30 से 35 करोड़ रुपये की मिसाइल बर्बाद करनी पड़ रही है.
7.भारत कौन से नंबर पर है?
भारत पावरफुल ड्रोन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है. भारत के पास MQ-9B Predator (Reaper) ड्रोन है. हालांकि, यह अमेरिका से खरीदा गया एक हंटर-किलर ड्रोन है, जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) क्षमता रखता है. इसकी रेंज 1900 किमी है और यह 1700 किलो तक हथियार ले जा सकता है. वहीं, स्वदेशी ड्रोन के बारे में बात करें तो भारत के पास Kamikaze Drone है, जो 180 किमी/घंटा की रफ्तार और 1000 किमी तक उड़ान भरने में सक्षम है.