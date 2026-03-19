दुनिया के इन 5 देशों के पास हैं सबसे घातक ड्रोन, जानें किस नंबर पर आता है भारत!

1 . ईरान के इस हथियार ने US-इजरायल की नाक में किया दम

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पिछले 20 दिन से इजरालय और खाड़ी के देशों में ईरान ने ड्रोन की मदद से तबाही मचा रखी है. सुपरपावर अमेरिका और इजरायल भी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं. ईरान के शाहेद ड्रोन इतना पावरफुल है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को भी ध्वस्त कर दिया. तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत सैन्य बेस से उड़ान भरने वाले अमेरिकी एफ-15 जेट को ईरान के शाहेद 129 ड्रोन ने मार गिराया. इसके बाद यह दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक माना जा रहा है. आइये जानते हैं, दुनिया के पांच सबसे घातक ड्रोन के बारे में.

