दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल

दुनिया
रईश खान | Nov 25, 2025, 08:28 PM IST
1.कहां है इथियोपिया?
इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका का एक प्राचीन देश है, जो लाल सागर के साउथ-वेस्ट में सोमालिया, जिबूती, केन्या और दक्षिण सूडान से घिरा हुआ है. यह अफ्रीका का एकमात्र देश है जहां 3,000 वर्ष पुरानी सभ्यता आज भी जारी है.
2.इथियोपिया किस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा
इथियोपिया में 80 से अधिक जातीय समूह रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा लगभग 60% ईसाई( इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च) हैं. यह दुनिया का सबसे पुराना ईसाई समुदाय में से एक है. इसके अलावा अमरहा समुदाय 27%, ओरोमो समुदाय 34%, टिग्रे समुदाय 6% और सूरी समुदाय के एक प्रतिशत की आबादी है.
3.इथियोपिया की जिंदगी दुनिया के मुकाबले पीछे
इथियोपिया में भारतीय समुदाय के लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है. वह मुख्य रूप से व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इथोयोपिया आधुनिक विश्व की भूमि है. यहां की जिंदगी दुनिया के मुकाबले पीछे है.
4.13वां महीना कौन सा होता है?
इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहां साल में 12 नहीं, बल्कि 13 महीने होते हैं. 13वां महीना मात्र 5 दिन का होता है. इथियोपिया का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है. यहां का कैलेंडर जूलियन पर आधारित है, जिसमें 13 महीने होते हैं.
5.इथियोपिया के 13 महीने
इथियोपिया के जूलियन कैलेंडर के अनुसार, मेस्केरेम (पहला महीना), टेकेम्ट (दूसरा महीना), हेडर (तीसरा महीना), ताहसास (चौथा महीना), टेर (पांचवां महीना), येकाटिट (छठा महीना), मेगाबिट (7वां), मियाजिया (8वां महीना), गनबोट (9वां महीना), सेने (10वां महीना), हमले (11वां महीना), नेहसे (12वां महीना) और पागुमेन (13वां महीना) है. आखिरी महीना 5 दिन (September 6- September 10) रहता है. लीप वर्ष में 6 दिन होते हैं.
6.11 सितंबर से नया साल शुरू होता है
इथियोपिया का नया साल मेस्केरेम के महीने में शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 11 सितंबर को पड़ता है. इस देश का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7-8 साल पीछे है।