FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

T20 वर्ल्ड कप: 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स, ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल और ग्रुप डी में - द. अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE, कनाडा हैं.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

दुनिया

दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल

इथियोपिया के अफार इलाके में फटी ज्वालामुखी ने एशिया अफ्रीका के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है. हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है. यह दुनिया का इकलौता देश है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नहीं चलता. यहां साल में13 महीने होते हैं.

रईश खान | Nov 25, 2025, 08:28 PM IST

1.कहां है इथियोपिया?

कहां है इथियोपिया?
1

इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका का एक प्राचीन देश है, जो लाल सागर के साउथ-वेस्ट में सोमालिया, जिबूती, केन्या और दक्षिण सूडान से घिरा हुआ है. यह अफ्रीका का एकमात्र देश है जहां 3,000 वर्ष पुरानी सभ्यता आज भी जारी है.

Advertisement

2.इथियोपिया किस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा

इथियोपिया किस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा
2

इथियोपिया में 80 से अधिक जातीय समूह रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा लगभग 60% ईसाई( इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च) हैं. यह दुनिया का सबसे पुराना ईसाई समुदाय में से एक है. इसके अलावा अमरहा समुदाय 27%, ओरोमो समुदाय 34%, टिग्रे समुदाय 6% और सूरी समुदाय के एक प्रतिशत की आबादी है.

3.इथियोपिया की जिंदगी दुनिया के मुकाबले पीछे

इथियोपिया की जिंदगी दुनिया के मुकाबले पीछे
3

इथियोपिया में भारतीय समुदाय के लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है. वह मुख्य रूप से व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इथोयोपिया आधुनिक विश्व की भूमि है. यहां की जिंदगी दुनिया के मुकाबले पीछे है.

4.13वां महीना कौन सा होता है?

13वां महीना कौन सा होता है?
4

इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहां साल में 12 नहीं, बल्कि 13 महीने होते हैं. 13वां महीना मात्र 5 दिन का होता है. इथियोपिया का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है. यहां का कैलेंडर जूलियन पर आधारित है, जिसमें 13 महीने होते हैं.

TRENDING NOW

5.इथियोपिया के 13 महीने

इथियोपिया के 13 महीने
5

इथियोपिया के जूलियन कैलेंडर के अनुसार, मेस्केरेम (पहला महीना), टेकेम्ट (दूसरा महीना), हेडर (तीसरा महीना), ताहसास (चौथा महीना), टेर (पांचवां महीना), येकाटिट (छठा महीना), मेगाबिट (7वां), मियाजिया (8वां महीना), गनबोट (9वां महीना), सेने (10वां महीना), हमले (11वां महीना), नेहसे (12वां महीना) और पागुमेन (13वां महीना) है. आखिरी महीना 5 दिन (September 6- September 10) रहता है. लीप वर्ष में 6 दिन होते हैं.

6.11 सितंबर से नया साल शुरू होता है

11 सितंबर से नया साल शुरू होता है
6

इथियोपिया का नया साल मेस्केरेम के महीने में शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 11 सितंबर को पड़ता है. इस देश का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7-8 साल पीछे है।

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
MORE
Advertisement
धर्म
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
MORE
Advertisement