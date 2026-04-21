दुनिया का एकमात्र देश जहां राजनीति में महिलाओं की है 'नो एंट्री', भारत के पड़ोसी मुल्क में सत्ता तक नहीं पहुंचती औरतों की आवाज

1 . यहां सरकार में एक भी महिला शामिल नहीं है

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क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में भी कोई ऐसा देश हो, जहां सरकार में एक भी महिला शामिल न हो? भारत के पड़ोसी देश में कुछ ऐसे नियम हैं जो पूरी दुनिया में विवाद का विषय हैं. इस देश की राजनीति में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है. जी हां अफगानिस्तान में मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां महिलाओं की राजनीतिक मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी है और यह वैश्विक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. Photo Credit: AI

