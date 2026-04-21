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दुनिया का एकमात्र देश जहां राजनीति में महिलाओं की है 'नो एंट्री', भारत के पड़ोसी मुल्क में सत्ता तक नहीं पहुंचती औरतों की आवाज

दुनिया का एकमात्र देश जहां राजनीति में महिलाओं की है नो एंट्री, सत्ता तक नहीं पहुंचती इनकी आवाज

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दुनिया का एकमात्र देश जहां राजनीति में महिलाओं की है 'नो एंट्री', भारत के पड़ोसी मुल्क में सत्ता तक नहीं पहुंचती औरतों की आवाज

No Women in Government- क्या आपको पता है कि दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहां महिलाओं की राजनीति में एंट्री बैन है. इस देश में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बाहर आने का भी हक नहीं होता है. यहां की महिलाएं घर की चहारदीवारी तक ही सीमित होती हैं.

ऋतु सिंह | Apr 21, 2026, 06:29 AM IST

1.यहां सरकार में एक भी महिला शामिल नहीं है

यहां सरकार में एक भी महिला शामिल नहीं है
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क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में भी कोई ऐसा देश हो, जहां सरकार में एक भी महिला शामिल न हो? भारत के पड़ोसी देश में कुछ ऐसे नियम हैं जो पूरी दुनिया में विवाद का विषय हैं. इस देश की राजनीति में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है. जी हां अफगानिस्तान में मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां महिलाओं की राजनीतिक मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी है और यह वैश्विक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. Photo Credit: AI
 

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2.सत्ता बदली और महिलाओं की भूमिका खत्म

सत्ता बदली और महिलाओं की भूमिका खत्म
2

साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई. नई सरकार में किसी भी स्तर पर महिलाओं को शामिल नहीं किया गया. इसका असर यह हुआ कि फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया पुरुष-प्रधान हो गई, जिसमें महिलाओं की आवाज लगभग गायब हो गई है. Photo Credit: AI
 

3.अधिकारों से लेकर आजादी तक, सब पर असर

अधिकारों से लेकर आजादी तक, सब पर असर
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महिलाओं से सिर्फ राजनीति का अधिकार नहीं छीना गया, बल्कि उनके कई बुनियादी अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं. नए नियमों के तहत सार्वजनिक जीवन में उनकी स्वतंत्रता कम हो गई है. यात्रा, काम और बोलने तक पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है. Photo Credit: AI
 

4. क्यों दुनिया भर में बढ़ रही चिंता

 क्यों दुनिया भर में बढ़ रही चिंता
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यह लैंगिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है.विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, तो विकास और संतुलन दोनों प्रभावित होते हैं.Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.समाज की प्रगति धीमी पड़ रही है यहां

समाज की प्रगति धीमी पड़ रही है यहां
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इसका असर सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहता. जब महिलाएं शिक्षा, नौकरी और राजनीति से दूर होती हैं, तो पूरे समाज की प्रगति धीमी पड़ जाती है. परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक विकास—सब पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है. Photo Credit: AI
 

6.क्या होता है जब महिलाओं की आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचती

क्या होता है जब महिलाओं की आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचती
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अफगानिस्तान का यह उदाहरण दिखाता है कि राजनीतिक भागीदारी सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि विकास की बुनियाद है. जब महिलाओं की आवाज गायब हो जाती है, तो सिर्फ राजनीति नहीं, पूरा समाज असंतुलित हो जाता है. Photo Credit: AI

7.ये बात भी समझ लें

ये बात भी समझ लें
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सीधे तौर पर आज के समय में अफगानिस्तान एक ऐसा rare उदाहरण है जहां मौजूदा सत्ता ढांचे में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगभग शून्य हो गई है, खासकर तालिबान के शासन के बाद, लेकिन कुछ देशों में महिलाएं कानूनी रूप से बैन नहीं हैं, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम है कुछ जगहों पर symbolic representation होता है (नाम मात्र की मौजूदगी) और कुछ छोटे या authoritarian सिस्टम वाले देशों में practically महिलाओं की भूमिका बेहद सीमित है. Photo Credit: AI

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