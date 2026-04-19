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दुनिया का सबसे विवादित गाना जो 60 साल तक रहा बैन, इस सॉन्ग को सुनकर क्यों डर जाते थे लोग?

क्या एक गाना सच में इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे सुनना जानलेवा साबित हो? या फिर यह डर, दुख और अफवाहों का मिला-जुला असर है? 90 साल पुरानी एक धुन आज भी इसी वजह से चर्चा में है.

ऋतु सिंह | Apr 19, 2026, 01:44 PM IST

1.गाने का मूड हमारे दिमाग को हिट करता है

गाने का मूड हमारे दिमाग को हिट करता है
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गाने अक्सर हमारे मूड को बनाते हैं या कई बार जब हम दुखी होते हैं तो कुछ गाने हमें अपने दर्द से मेल खाते हुए लगते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जब आप दुखी हों तो दुख भरे यानी सैड सॉन्ग न सुनें, बल्कि इसकी जगह हैप्पी मूड वाले गाने सुनें. क्योंकि गाने का मूड हमारे दिमाग को हिट करता है. आज आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताएंगे जिसे सुनते ही लोग डिप्रेस और दुख के भंवर में फंस जाते हैं. इस गाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं. चलिए जानें ये कौन सा गाना है जिसे सुनने से भी लोग डरते हैं.  Photo Credit: AI

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2.रहस्य और डर का मेल: आखिर कौन सा है ये गीत?

रहस्य और डर का मेल: आखिर कौन सा है ये गीत?
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यह चर्चित गाना है ग्लूमी संडे, जिसे हंगरी के संगीतकार रेज़्सो सेरेस ने 1933 में बनाया था. इसके बोल और धुन इतने उदास हैं कि इसे “सुसाइड सॉन्ग” तक कहा जाने लगा. यही टैग इस गाने को रहस्यमयी बना देता है. Photo Credit: AI

3.क्या सच में गाने ने ली लोगों की जान?

क्या सच में गाने ने ली लोगों की जान?
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सबसे बड़ा दावा यही है कि इस गाने को सुनने के बाद 100 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की. लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है. इतिहास में कुछ घटनाएं जरूर जुड़ी हैं, पर किसी भी आधिकारिक जांच में यह साबित नहीं हुआ कि केवल इस गाने की वजह से लोगों ने जान दी. उस दौर में यूरोप आर्थिक संकट, अकेलेपन और मानसिक तनाव से गुजर रहा था—जो असली वजह हो सकती है. Photo Credit: AI
 

4.60 साल का बैन: कितना सच, कितना मिथक?

60 साल का बैन: कितना सच, कितना मिथक?
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BBC ने इस गाने के मूल वर्जन को लंबे समय तक रेडियो पर नहीं बजाया. लेकिन इसे “पूरी दुनिया में बैन” कहना गलत होगा. दरअसल, यह एक सावधानी भरा फैसला था, ताकि पहले से दुखी लोगों पर इसका असर न पड़े. 2002 के बाद इस पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.असली खतरा गाना नहीं, मानसिक हालत है

असली खतरा गाना नहीं, मानसिक हालत है
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मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कोई गाना किसी को सीधे आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं कर सकता. लेकिन अगर कोई पहले से डिप्रेशन या गहरे दुख में है, तो ऐसे गाने उसकी भावनाओं को और गहरा कर सकते हैं. यानी खतरा गाने में नहीं, उस इंसान की मानसिक स्थिति में छिपा होता है. Photo Credit: AI
 

6.क्यों आज भी वायरल होती है यह कहानी?

क्यों आज भी वायरल होती है यह कहानी?
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इस तरह की कहानियां डर और जिज्ञासा पैदा करती हैं. “जानलेवा गाना” जैसा टैग लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करता है. यही वजह है कि यह कहानी बार-बार सामने आती है, भले ही इसके पीछे ठोस सबूत सीमित हों. Photo Credit: AI

7. आपके लिए क्यों जरूरी है यह खबर?

 आपके लिए क्यों जरूरी है यह खबर?
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आज के समय में जब लोग अकेलेपन और तनाव से जूझ रहे हैं, यह कहानी एक चेतावनी भी है. हमें कंटेंट या गानों को दोष देने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. अगर कोई उदासी महसूस कर रहा है, तो मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है.Photo Credit: AI
 

8.मिथक से ज्यादा सीख

मिथक से ज्यादा सीख
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“Gloomy Sunday” एक बेहद भावनात्मक गाना है, लेकिन इसे “जानलेवा” कहना अतिशयोक्ति है. असली संदेश यह है कि हमें अपनी और अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति को समझना और संभालना ज्यादा जरूरी है.Photo Credit: AI
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