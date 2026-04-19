दुनिया का सबसे विवादित गाना जो 60 साल तक रहा बैन, इस सॉन्ग को सुनकर क्यों डर जाते थे लोग?

1 . गाने का मूड हमारे दिमाग को हिट करता है

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गाने अक्सर हमारे मूड को बनाते हैं या कई बार जब हम दुखी होते हैं तो कुछ गाने हमें अपने दर्द से मेल खाते हुए लगते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जब आप दुखी हों तो दुख भरे यानी सैड सॉन्ग न सुनें, बल्कि इसकी जगह हैप्पी मूड वाले गाने सुनें. क्योंकि गाने का मूड हमारे दिमाग को हिट करता है. आज आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताएंगे जिसे सुनते ही लोग डिप्रेस और दुख के भंवर में फंस जाते हैं. इस गाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं. चलिए जानें ये कौन सा गाना है जिसे सुनने से भी लोग डरते हैं. Photo Credit: AI