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धरती को लेकर डराने वाली स्टडी, अब भी नहीं संभले हम तो 'सर्वनाश' तय! जानिये दुनिया पर मंडरा रहा कैसा खतरा

फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट कोरी ब्रैडशॉ के नेतृत्व में पृथ्वी को लेकर एक स्टडी की गई जिसके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले हैं...

Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 01:54 PM IST

1.धरती के लोगों को सचेत होने की जरूरत!

धरती के लोगों को सचेत होने की जरूरत!
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इंसान लंबे समय से प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से इस्तेमाल करता आ रहा है. हालांकि दुनिया में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार अब पहले जैसी तेज नहीं रही, फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा स्तर पर बढ़ती आबादी और बढ़ता उपभोग फूड सिक्योरिटी, जलवायु स्थिरता और मानव जीवन पर दबाव बना रहे हैं. अगर संसाधनों के इस्तेमाल और उपभोग के तरीकों में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो यह दबाव भविष्य में और बढ़ सकता है.
(Image: AI Generated)

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2.चौंकाने वाली है फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी

चौंकाने वाली है फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी
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हाल ही में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट कोरी ब्रैडशॉ के नेतृत्व में एक अध्ययन सामने आया. इसमें इकोलॉजिकल ग्रोथ मॉडल के जरिए यह समझने की कोशिश की गई कि वैश्विक जनसंख्या और विकास दर समय के साथ कैसे बदल रही है. इस रिसर्च में बताया गया है कि जिस तेजी से हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पृथ्वी उस गति के साथ लंबे समय तक नहीं चल सकती. हम अपनी जरूरतों के लिए पृथ्वी की क्षमता से ज्यादा उसपर दबाव डाल रहे हैं.
(Image Credit: Canva)

3.पहले जनसंख्या बढ़ी तो आर्थिक विकास भी बढ़ा, लेकिन अब अलग है स्थिति

पहले जनसंख्या बढ़ी तो आर्थिक विकास भी बढ़ा, लेकिन अब अलग है स्थिति
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स्टडी के मुताबिक 1950 के दशक तक जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे-वैसे आर्थिक विकास भी तेजी से बढ़ा, क्योंकि अधिक जनसंख्या का मतलब ज्यादा श्रम, अधिक नवाचार और ऊर्जा का बढ़ता उपयोग था. लेकिन 1960 के बाद यह पैटर्न बदलने लगा. जनसंख्या तो बढ़ती रही, लेकिन विकास की रफ्तार उसी अनुपात में नहीं बढ़ी. ब्रैडशॉ इसे मानव इतिहास में एक नए नकारात्मक जनसांख्यिकीय चरण की शुरुआत मानते हैं, जहां ज्यादा लोग जोड़ने से अब पहले जैसा आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा.
(Image Credit: Canva)
 

4.2060-2070 तक लगभग 11.7 से 12.4 अरब तक पहुंच सकती है पॉपुलेशन

2060-2070 तक लगभग 11.7 से 12.4 अरब तक पहुंच सकती है पॉपुलेशन
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रिसर्च के अनुमान के मुताबिक अगर वर्तमान स्थिति जारी रही तो वैश्विक जनसंख्या 2060 से 2070 के बीच लगभग 11.7 से 12.4 अरब तक पहुंच सकती है. इस स्टडी का सबसे चर्चित पहलू वहनीय क्षमता (Carrying Capacity) से जुड़ा है. वहनीय क्षमता का मतलब है कि पृथ्वी कितने लोगों को इस तरह सहारा दे सकती है कि प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े और सभी को एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके. ब्रैडशॉ का तर्क है कि आज की करीब 8 अरब से अधिक आबादी को हम इसलिए संभाल पा रहे हैं क्योंकि हम भविष्य के संसाधनों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं और जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं.
(Image Credit: Canva)

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    5....तो कैसे संभलेगी स्थिति?

    ...तो कैसे संभलेगी स्थिति?
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    उनके अनुसार अगर पूरी दुनिया पर्यावरण की सीमाओं के भीतर रहकर जीवन जिए, तो पृथ्वी की वास्तविक वहनीय जनसंख्या लगभग 2 से 3 अरब के आसपास हो सकती है. फिर भी यह स्टडी पूरी तरह निराशाजनक नहीं है. एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य अभी तय नहीं है. एक तरफ जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो रही है और दूसरी तरफ अगर दुनिया ऊर्जा, जमीन और संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके बदल तो हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं.
    (Image Credit: Canva)

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