धरती को लेकर डराने वाली स्टडी, अब भी नहीं संभले हम तो 'सर्वनाश' तय! जानिये दुनिया पर मंडरा रहा कैसा खतरा

4 . 2060-2070 तक लगभग 11.7 से 12.4 अरब तक पहुंच सकती है पॉपुलेशन

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रिसर्च के अनुमान के मुताबिक अगर वर्तमान स्थिति जारी रही तो वैश्विक जनसंख्या 2060 से 2070 के बीच लगभग 11.7 से 12.4 अरब तक पहुंच सकती है. इस स्टडी का सबसे चर्चित पहलू वहनीय क्षमता (Carrying Capacity) से जुड़ा है. वहनीय क्षमता का मतलब है कि पृथ्वी कितने लोगों को इस तरह सहारा दे सकती है कि प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े और सभी को एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके. ब्रैडशॉ का तर्क है कि आज की करीब 8 अरब से अधिक आबादी को हम इसलिए संभाल पा रहे हैं क्योंकि हम भविष्य के संसाधनों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं और जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

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