दांव पर लाखों जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा

दुनिया
Parinay Kumar | Oct 01, 2026, 08:13 PM IST
1. नई रिपोर्ट से वैज्ञानिकों के भी उड़े होश!
Super El Nino Global Death Risk Report: दुनिया के कई देशों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है. भारत पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा. क्लाइमेट को लेकर आई इस रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं. ग्लोबल रिसर्च संस्था क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब (CIL) की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल आए शक्तिशाली 'सुपर अल नीनो' ने दुनियाभर में रिकॉर्ड गर्मी पैदा की है और इसका असर काफी गंभीर हो सकता है और अगले साल की शुरुआत तक दुनिया में करीब 4.51 लाख लोगों की जान जा सकती है.
2.रिपोर्ट में क्या सामने आया?
'क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब' की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल जून से फरवरी 2027 के आखिर तक गर्मी से होने वाली मौतों में 4,51,000 अतिरिक्त जानें जा सकती हैं. शोधकर्ताओं ने दुनिया के 24,378 क्षेत्रों में तापमान और अतिरिक्त मौतों के बीच के संबंधों का अध्ययन करने के बाद जारी किया है. रिपोर्ट '451,000 at Risk: Where Action Can Save Lives During the Super El Nino' के मुताबिक, सामान्य वर्षों की तुलना में बेहद गर्म दिनों की संख्या 44 फीसदी तक बढ़ सकती है.
3.किन देशों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों पर अत्यधिक गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. इससे नाइजीरिया में करीब 31,400 अतिरिक्त गर्मी से जुड़ी मौतें हो सकती हैं. इसके बाद इंडोनेशिया में करीब 19,300 और सूडान में करीब 17,600 जानें जा सकती हैं. अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में करीब 66,800 अतिरिक्त मौतों का अनुमान है. इसके अलावा फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में मिलाकर करीब 19,400 अतिरिक्त मौतों का अनुमान लगाया गया है. अगर अल नीनो अगले साल तक जारी रहता है तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वजह से अतिरिक्त 15,800 लोगों की जान जा सकती है.
4.क्या होता है सुपर अल नीनो?
अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य तापमान से कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो जाता है. यह घटना कुछ वर्षों के अंतराल पर होती है. यह प्राकृतिक जलवायु चक्र का हिस्सा है, जिसमें गर्म चरण को अल नीनो और ठंडे चरण को 'ला नीना' कहा जाता है. अल नीनो के दौरान समुद्र का गर्म पानी दुनिया के मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव ला सकता है. जब समुद्र की सतह का तापमान कुछ महीनों तक 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है तो वैज्ञानिक इसे 'सुपर अल नीनो' कहते हैं.
5.इस साल इतना शक्तिशाली क्यों है अल नीनो?
यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी के वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक अक्षय देओरस ने बताया कि अल नीनो का विकास काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय समुद्र और वातावरण किस तरह व्यवहार कर रहे हैं.
6.दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है?
इस साल अल नीनो की ताकत भयावह बताई जा रही है. हालांकि यह पूरी तरह साफ नहीं है कि इसका दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के मौसम पर कितना असर पड़ेगा. ब्रिटेन के मौसम विभाग के लंबी अवधि के पूर्वानुमान प्रमुख एडम स्केफ के मुताबिक, वैज्ञानिक अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल नीनो की तीव्रता के अनुपात में इसके प्रभाव कितने बड़े होंगे. हालांकि इसके कुछ अपेक्षित प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने लगे हैं.
7.क्यों है इतनी ज्यादा मौतों का खतरा?
अक्षय देओरस के मुताबिक, अल नीनो का एक बड़ा असर यह है कि यह वातावरण में बड़ी मात्रा में गर्मी पहुंचाता है. बढ़ता तापमान अत्यधिक बारिश और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं को और ज्यादा गंभीर बना सकता है. सुपर अल नीनो इन घटनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी तीव्रता भी बढ़ा सकता है. ऐसे में आने वाले महीनों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ज्यादा चरम मौसम की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं और इसका असर मौतों के रूप में भी सामने आ सकता है.
8.क्या-क्या होता है अल नीनो का असर?
अल नीनो के कारण जंगलों में आग और बाढ़ जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं, जिनसे अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं. इसके अलावा खाद्य कीमतों पर पड़ने वाले असर से भी लोगों पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, अक्षय देओरस ने रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है. उनका कहना है कि अलग-अलग क्षेत्रों में मौतों का इतना सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है. उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि फरवरी 2027 तक भारत में 15 हजार से ज्यादा अतिरिक्त मौतों का अनुमान पूरी तरह सही नहीं लगता, क्योंकि भारत में जानलेवा सूखी गर्मी की लू आमतौर पर गर्मियों के दौरान पड़ती है. (सभी तस्वीरें AI से बनाई गई हैं.)