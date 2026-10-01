दांव पर लाखों जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा

8 . क्या-क्या होता है अल नीनो का असर?

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अल नीनो के कारण जंगलों में आग और बाढ़ जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं, जिनसे अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं. इसके अलावा खाद्य कीमतों पर पड़ने वाले असर से भी लोगों पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, अक्षय देओरस ने रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है. उनका कहना है कि अलग-अलग क्षेत्रों में मौतों का इतना सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है. उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि फरवरी 2027 तक भारत में 15 हजार से ज्यादा अतिरिक्त मौतों का अनुमान पूरी तरह सही नहीं लगता, क्योंकि भारत में जानलेवा सूखी गर्मी की लू आमतौर पर गर्मियों के दौरान पड़ती है. (सभी तस्वीरें AI से बनाई गई हैं.)