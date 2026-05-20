12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी

7 . अब कौन संभालता है पारले?

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पारले की शुरुआत मोहनलाल चौहान ने अपने पांच बेटों मानेक लाल, पीताम्बर, नरोत्तम, कांति लाल और जयंतीलाल के साथ मिलकर की थी. बाद में सबसे छोटे भाई जयंतीलाल ने इस बिजनेस से बंटवारा ले लिया. इस बंटवारे में पारले प्रोडक्ट्स चार बड़े भाइयों के पास रहा और पारले का बेवरेज बिजनेस पारले बिसलेरी जयंतीलाल को मिला. बाद में जयंती लाल के बेटे प्रकाश ने पारले एग्रो लॉन्च किया. अब पारले की तीन प्रमुख कंपनियां हैं- पारले प्रोडक्ट्स, पारले एग्रो और पारले बिसलेरी. पारले प्रोडक्ट्स को अभी भी बड़े चार भाईयों के बच्चे संभालते हैं. वहीं, पारले एग्रो को जयंती लाल के बड़े बेटे प्रकाश चौहान और पारले बिसलेरी को उनके छोटे बेटे जयंतीलाल चौहान संभालते हैं. तीनों ही बिजनेस पारले के ट्रेडमार्क के साथ अपना सामान बेचते हैं, तीनों के बीच समझौता है कि वो एक-दूसरे के कॉम्पिटीटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगे.

