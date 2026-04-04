इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी, खोज निकाला 2,500 साल पुराना ऐतिहासिक गोल्डन हेलमेट

दुनिया
Anil | Apr 04, 2026, 01:53 PM IST
1.मिल गया रोमानिया का खजाना
नीदरलैंड्स के एसेन (Assen) शहर से एक बड़ी अच्छी खबर आई है. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, रोमानिया का एक बेहद कीमती और प्राचीन सुनहरा हेलमेट, जो पिछले साल एक डच म्यूजियम से चोरी हो गया था, अब बरामद कर लिया गया है. (Images: BBC)
2.डाशिया सभ्यता का खजाना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हेलमेट लगभग 2,500 साल पुराना माना जाता है, जिसका नाम कोटोफेनेस्टी हेलमेट है. इसे रोमानिया की प्राचीन डाशिया (Dacia) सभ्यता का एक अनमोल खजाना बताया जाता है. (Images: @INTERPOL_HQ)
3.इस म्यूजियम से चोरी हुआ था हेलमेट
साल 2025 में जनवरी के महीने में, जब नीदरलैंड्स के एसेन शहर ड्रेंट्स म्यूजियम में कई दिनों से जारी एक प्रदर्शनी लगभग खत्म होने वाली थी. तभी मौका देखकर चोर म्यूजियम से सोने का हेलमेट के साथ सोने के तीन कंगन को चुरा लेते हैं. (Images: @INTERPOL_HQ)
4.चोरों ने फिल्मी स्टाइल में की चोरी
चोरों की नीदरलैंड्स के ड्रेन्ट्स म्यूजियम में एंट्री किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी. पहले चोरों ने पटाखों वाले बमों का इस्तेमाल किया, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है. इसके बाद चोर डिस्प्ले काउंटर के शीशे तोड़ते हैं, फिर उस गोल्डन हेलमेट और सोने के तीन कंगन लेकर फरार हो जाते हैं. (Images: @INTERPOL_HQ)
5.चोरी से दुनियाभर में हलचल
इस चोरी ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींचा था. खासकर रोमानिया में इसे लेकर खूब आक्रोश दिखता है. वहां के अधिकारियों का कहना था कि कि चोरी हुई चीजें सिर्फ गहने नहीं, बल्कि एक बेशकीमती सांस्कृतिक विरासत हैं. (Images: @INTERPOL_HQ)
6.चोरी से नीदरलैंड और रोमानिया के बीच संबंधों में तनाव
इस चोरी ने नीदरलैंड और रोमानिया के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया. रोमानिया के न्याय मंत्री राडू मरीनस्कु ने पिछले साल इस घटना को हमारे राज्य के खिलाफ अपराध बताया था और कहा था कि कलाकृतियों की बरामदगी सर्वोच्च प्राथमिकता है. (Images: @INTERPOL_HQ)
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