इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी, खोज निकाला 2,500 साल पुराना ऐतिहासिक गोल्डन हेलमेट

4 . चोरों ने फिल्मी स्टाइल में की चोरी

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चोरों की नीदरलैंड्स के ड्रेन्ट्स म्यूजियम में एंट्री किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी. पहले चोरों ने पटाखों वाले बमों का इस्तेमाल किया, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है. इसके बाद चोर डिस्प्ले काउंटर के शीशे तोड़ते हैं, फिर उस गोल्डन हेलमेट और सोने के तीन कंगन लेकर फरार हो जाते हैं. (Images: @INTERPOL_HQ)