शॉटगन, पिस्टल, कई चाकू! तस्वीरों में देखें Donald Trump की पार्टी में क्या-क्या लेकर पहुंचा था हमलावर

6 . हमले से पहले परिवार को लिखा था ईमेल

6

एलन ने डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में जाने से पहले अपने परिवार को एक ईमेल भेजा था. इस ईमेल में उसने लिखा था, 'काश मैं पहले आपसे कुछ कह पाता, लेकिन ऐसा करता तो ये सब संभव नहीं होता. आप सभी को मेरी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दें. कोल' इस मेल एलन ने अपना नाम लिखा था, 'कोल कोल्डफोर्स फ्रेंडली फेडरल असासिन एलन.' फोटो- US Justice Department