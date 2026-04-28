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शॉटगन, पिस्टल, कई चाकू! तस्वीरों में देखें Donald Trump की पार्टी में क्या-क्या लेकर पहुंचा था हमलावर

डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में चली गोली के आरोपी के खिलाफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन हथियारों की तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें लेकर हमलावर व्हाइट हाउस में दाखिल हुआ था.

Kusum Lata | Apr 28, 2026, 04:56 PM IST

1.कौन है राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का आरोपी?

कौन है राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का आरोपी?
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ट्रंप की डिनर पार्टी में गोली चलाने वाले शख्स का नाम कोल टॉमस एलन है. वह 31 साल का है और कैलिफोर्निया का रहने वाला है. एलन में राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश के अलावा, अपराध की नीयत से एक राज्य से दूसरे राज्य में हथियार ले जाने का आरोप भी लगा है. फोटो- डोनाल्ड ट्रंप

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2. कौन-कौन से हथियार लेकर पहुंचा था हमलावर?

कौन-कौन से हथियार लेकर पहुंचा था हमलावर?
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जस्टिस डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि एलन एक 12 गेज पम्प एक्शन मॉसबर्ग शॉटगन, एक 0.38 कैलिबर का सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और चार अलग-अलग तरह के चाकू लेकर डिनर वेन्यू में दाखिल हुआ था.  फोटो- US Justice Department

3.हमलावर ने कैलिफोर्निया से खरीदे थे हथियार

हमलावर ने कैलिफोर्निया से खरीदे थे हथियार
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अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, कोल ने 17 अगस्त, 2025 को 12-गेज पंप एक्शन शॉटगन कैलिफोर्निया से खरीदा था. वहीं, 6 अक्टूबर, 2023 को उसने एक अन्य डीलर से पिस्टल खरीदी थी. फोटो- US Justice Department

4.जिस होटल में ट्रंप की डिनर पार्टी, वहीं हथियारों के साथ रुका था हमलावर

जिस होटल में ट्रंप की डिनर पार्टी, वहीं हथियारों के साथ रुका था हमलावर
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डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी 25 अप्रैल को वॉशिंगटन हिल्टन होटल में थी. इसी होटल में एक दिन पहले हमलावर ने चेक-इन किया था. यह एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि जिस होटल में प्रेसिडेंट का कार्यक्रम था, वहां पर एक शख्स इतने सारे हथियारों के साथ रुका हुआ था. फोटो- US Justice Department

TRENDING NOW

5.पहले से की थी हमले की प्लानिंग

पहले से की थी हमले की प्लानिंग
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अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि हमलावर ने 24 से 26 अप्रैल तक के लिए वॉशिंगटन हिल्टन होटल में कमरा बुक किया था. ये बुकिंग 6 अप्रैल को हुई थी. हमलावर लॉस एंजिल्स से शिकागो होते हुए वॉशिंगटन पहुंचा. ये सफर उसने ट्रेन से किया. उसे LA से वॉशिंगटन पहुंचने में 3 से 4 दिन लगे होंगे.  फोटो- US Justice Department

6.हमले से पहले परिवार को लिखा था ईमेल

हमले से पहले परिवार को लिखा था ईमेल
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एलन ने डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में जाने से पहले अपने परिवार को एक ईमेल भेजा था. इस ईमेल में उसने लिखा था, 'काश मैं पहले आपसे कुछ कह पाता, लेकिन ऐसा करता तो ये सब संभव नहीं होता. आप सभी को मेरी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दें. कोल' इस मेल एलन ने अपना नाम लिखा था, 'कोल कोल्डफोर्स फ्रेंडली फेडरल असासिन एलन.' फोटो- US Justice Department

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