जंगल के बीच एक ऐसा स्टेशन जहां न एंट्री है न एग्जिट की जगह, फिर भी लोग हैं इसके दीवाने

दुनिया
1.दुनिया का सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन
पूरी दुनिया में यात्रा के लिए ट्रेन सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है. रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है, जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ते और उतरते हैं और वहां तमाम तरह की सुविधाएं भी मौजूद होती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां न तो एंट्री गेट है और न ही एग्जिट गेट देखने को मिलता है. इसके बाद भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती है और यात्री आराम से चढ़ते-उतरते भी हैं. (Images - Pinterest)
2.कौन सा है वो स्टेशन?
बता दें कि यह अजब-गजब रेलवे स्टेशन जापान में हैं, जिसका नाम सेइरियू मिहाराशी है. यह दुनिया के सबसे अलग-थलग रेलवे स्टेशनों में शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें एंट्री के लिए कोई गेट नहीं बनाया गया है और न ही यहां से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता है, फिर भी यहां ट्रेन रुकती है.
3.बिना एंट्री और एग्जिट गेट वाला स्टेशन
इस स्टेशन की मजेदार बात यह है कि यहां ट्रेन से उतरने वाली यात्री बस प्लेटफॉर्म तक ही रहते हैं, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बनाया गया है. जो यात्री यहां उतरते है, उन्हें यहां से जाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है.
4.नदी और वादियों का दीदार कराता यह स्टेशन
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस छोटे स्टेशन को बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है. जापानी भाषा में इसके नाम सेइरियू मिहाराशी का मतलब होता है साफ नदी का नजारा. असल में, इसके पास निशिकी नाम की नदी बहती है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि लोग नदी के साथ आसपास के खूबसूरत नजारों का लुफ्त उठा सकें.
5.न स्टाफ न काउंटर बस एक प्लेटफॉर्म
इस छोटे से स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, यहां कोई टिकट काउंटर, वॉशरूम और कोई कर्मचारी भी देखने को नहीं मिलता है. सुरक्षा कारणों स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वे सभी नियमों का पालन करते हुए प्लेटफार्म पर रहें और अगली ट्रेन आने का इंतजार करें.
6.घने जंगल और शांत वादियों वाला स्टेशन
यह स्टेशन दुनिया के बाकी स्टेशनों इतना ज्यादा अलग-थलग है कि इसके आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता है. इसके चारों ओर घने जंगल, पहाड़ और बहती नदी है. यह जगह उन लोगों के लिए सबसे शानदार है, जिन्हें शांति में बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना पसंद है.