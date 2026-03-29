जंगल के बीच एक ऐसा स्टेशन जहां न एंट्री है न एग्जिट की जगह, फिर भी लोग हैं इसके दीवाने

1 . दुनिया का सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन

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पूरी दुनिया में यात्रा के लिए ट्रेन सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है. रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है, जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ते और उतरते हैं और वहां तमाम तरह की सुविधाएं भी मौजूद होती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां न तो एंट्री गेट है और न ही एग्जिट गेट देखने को मिलता है. इसके बाद भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती है और यात्री आराम से चढ़ते-उतरते भी हैं. (Images - Pinterest)