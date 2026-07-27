Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

दुनिया
Jaya Pandey | Jul 27, 2026, 12:17 PM IST
1.दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा Mass Shooting?
अमेरिका के सिएटल शहर में एक फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर दुनिया भर में गन वायलेंस और मास शूटिंग की समस्या को चर्चा में ला दिया है. अमेरिका लंबे समय से मास शूटिंग की घटनाओं के मामले में दुनिया का सबसे प्रभावित देश रहा है. रॉकफेलर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में 2000 से 2025 के बीच दुनिया के अलग-अलग देशों में हुई मास शूटिंग की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है.
(All Images Credit: Canva/AI)
2.America
इस रिपोर्ट में मास शूटिंग के मामले में अमेरिका सबसे आगे दिखाई देता है. अमेरिका की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 4 प्रतिशत है, लेकिन पब्लिक प्लेस में होने वाली मास फायरिंग की घटनाओं में उसका हिस्सा देश की आबादी के अनुपात में काफी ज्यादा है. साल 2000 से 2025 के दौरान इस देश में कुल 121 मास फायरिंग के मामले दर्ज किए गए हैं. इस वजह से ही अमेरिका में गन वायलेंस और बंदूक कानूनों को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है.
3.Russia
रूस भी पब्लिक मास शूटिंग की घटनाओं के मामले में टॉप 2 पोजीशन में शामिल है. 2000 से 2025 के बीच यहां ऐसी 24 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, सैन्य ठिकानों और सार्वजनिक जगहों पर हुई गोलीबारी की घटनाएं शामिल हैं.
4.France
फ्रांस में भी पिछले ढाई दशक में बड़ी मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं. साल 2000 से 2025 के बीच यहां ऐसी फायरिंग की 8 घटनाएं दर्ज की गई हैं. साल 2015 में यहां आतंकवादियों ने एक हमले को अंजाम दिया था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी. हालांकि, आतंकवादी हमलों को मास शूटिंग की कैटिगरी में रखा जाए या नहीं, यह बहस का विषय है.
5.Germany
जर्मनी में भी मास फायरिंग की कुछ बेहद गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. साल 2000 से 2025 के बीच यहां ऐसी फायरिंग की 6 घटनाएं दर्ज की गई हैं. स्कूलों और पब्लिक प्लेस में हुई ऐसी घटनाओं ने देश में गन कंट्रोल और हथियारों की आसानी से उपलब्धता को लेकर बहस को तेज किया है. 2000 के बाद जर्मनी में हुई कुछ चर्चित घटनाओं में एरफुर्ट स्कूल शूटिंग, विनेंडेन स्कूल शूटिंग और हनाऊ में हुई गोलीबारी शामिल हैं.
6.Serbia
सर्बिया में भी हाल के सालों में सामूहिक गोलीबारी की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. मई 2023 में बेलग्रेड के एक स्कूल में हुई गोलीबारी और उसके अगले दिन म्लादेनोवाक इलाके में हुई गोलीबारी ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इन घटनाओं के बाद सर्बिया में हथियारों के नियंत्रण और अवैध हथियारों को लेकर बहस तेज हो गई थीं. साल 2000 से 2025 के बीच सर्बिया में मास शूटिंग की 6 घटनाएं दर्ज की गई थीं.