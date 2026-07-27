Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

1 . दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा Mass Shooting?

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अमेरिका के सिएटल शहर में एक फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर दुनिया भर में गन वायलेंस और मास शूटिंग की समस्या को चर्चा में ला दिया है. अमेरिका लंबे समय से मास शूटिंग की घटनाओं के मामले में दुनिया का सबसे प्रभावित देश रहा है. रॉकफेलर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में 2000 से 2025 के बीच दुनिया के अलग-अलग देशों में हुई मास शूटिंग की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है.

(All Images Credit: Canva/AI)