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Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

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दुनिया

Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

अमेरिका के सिएटल शहर में 27 जुलाई को एक फूड फेस्टिवल के दौरान हुई मास शूटिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. जानें दुनिया के टॉप 5 देश जहां से सबसे ज्यादा मास फायरिंग की खबरें सामने आती हैं...

Jaya Pandey | Jul 27, 2026, 12:17 PM IST

1.दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा Mass Shooting?

दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा Mass Shooting?
1

अमेरिका के सिएटल शहर में एक फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर दुनिया भर में गन वायलेंस और मास शूटिंग की समस्या को चर्चा में ला दिया है. अमेरिका लंबे समय से मास शूटिंग की घटनाओं के मामले में दुनिया का सबसे प्रभावित देश रहा है. रॉकफेलर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में 2000 से 2025 के बीच दुनिया के अलग-अलग देशों में हुई मास शूटिंग की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है. 
(All Images Credit: Canva/AI)

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2.America

America
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इस रिपोर्ट में मास शूटिंग के मामले में अमेरिका सबसे आगे दिखाई देता है. अमेरिका की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 4 प्रतिशत है, लेकिन पब्लिक प्लेस में होने वाली मास फायरिंग की घटनाओं में उसका हिस्सा देश की आबादी के अनुपात में काफी ज्यादा है. साल 2000 से 2025 के दौरान इस देश में कुल 121 मास फायरिंग के मामले दर्ज किए गए हैं. इस वजह से ही अमेरिका में गन वायलेंस और बंदूक कानूनों को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है.

3.Russia

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रूस भी पब्लिक मास शूटिंग की घटनाओं के मामले में टॉप 2 पोजीशन में शामिल है. 2000 से 2025 के बीच यहां ऐसी 24 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, सैन्य ठिकानों और सार्वजनिक जगहों पर हुई गोलीबारी की घटनाएं शामिल हैं. 

4.France

France
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फ्रांस में भी पिछले ढाई दशक में बड़ी मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं. साल 2000 से 2025 के बीच यहां ऐसी फायरिंग की 8 घटनाएं दर्ज की गई हैं. साल 2015 में यहां आतंकवादियों ने एक हमले को अंजाम दिया था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी. हालांकि, आतंकवादी हमलों को मास शूटिंग की कैटिगरी में रखा जाए या नहीं, यह बहस का विषय है. 

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5.Germany

Germany
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जर्मनी में भी मास फायरिंग की कुछ बेहद गंभीर घटनाएं सामने आई हैं.  साल 2000 से 2025 के बीच यहां ऐसी फायरिंग की 6 घटनाएं दर्ज की गई हैं. स्कूलों और पब्लिक प्लेस में हुई ऐसी घटनाओं ने देश में गन कंट्रोल और हथियारों की आसानी से उपलब्धता को लेकर बहस को तेज किया है. 2000 के बाद जर्मनी में हुई कुछ चर्चित घटनाओं में एरफुर्ट स्कूल शूटिंग, विनेंडेन स्कूल शूटिंग और हनाऊ में हुई गोलीबारी शामिल हैं.

6.Serbia

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सर्बिया में भी हाल के सालों में सामूहिक गोलीबारी की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. मई 2023 में बेलग्रेड के एक स्कूल में हुई गोलीबारी और उसके अगले दिन म्लादेनोवाक इलाके में हुई गोलीबारी ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इन घटनाओं के बाद सर्बिया में हथियारों के नियंत्रण और अवैध हथियारों को लेकर बहस तेज हो गई थीं. साल 2000 से 2025 के बीच सर्बिया में मास शूटिंग की 6 घटनाएं दर्ज की गई थीं. 

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