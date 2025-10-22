75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें
रईश खान | Oct 22, 2025, 06:51 PM IST
1.भूखा-प्यासा रखकर कराई गुलामी
कर्नाटक की एक नर्स इसी कफाला सिस्टम का शिकार हुई थीं. वह साल 2017 में नर्स की नौकरी करने सऊदी गई थीं. जहां उसे हर महीने 25,000 सऊदी रियाल (Saudi Riyal) देने का वादा किया गया था. लेकिन उसके कफील यानी एम्पलोयर ने उसे गुलाम बना लिया. भूखा प्यासा रखकर घंटों मेहनत कराता, हिंसा करता और पैसा मांगने पर मारपीट करता.
2.लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत
नर्स ने इस गुलामी से आजादी के लिए लंबी लड़ी और आखिरकार आजाद हो गई. इस सिस्टम का जब ज्यादा विरोध होने लगा तो सऊदी सरकार ने कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को समाप्त कर दिया.
3.क्या है कफाला सिस्टम?
कफाला का मतबल अरबी भाषा में कफील यानी स्पॉन्सरशिप से होता है. यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो प्रवासी मजदूर को स्पॉन्सर (कफील) से बांधती है. सऊदी में जो विदेशी मजदूर काम करने जाता है, वह उस स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है.
4.1950 के दशक से हुई शुरुआत
1950 के दशक में जब खाड़ी के देशों में तेल कारोबार बढ़ रहा था. उनको मजदूरों की अधिक जरूरत थी. खाड़ी के देशों में मजदूरों की कमी होने की वजह से बाहर से श्रमिक बुलाए जाने लगे. इन श्रमिकों के आने-जाने और काम करने पर नियंत्रित करने के लिए कफाला सिस्टम बनाया गया. इसमें कफील को ताकत होती है कि वह विदेशी मजदूर से कैसे काम कराए.
5.स्पॉन्सर के भरोसे रहते हैं मजदूर
कफाला सिस्टम के तहत मजदूरों को नौकरी बदलने, देश छोड़ने या पासपोर्ट रखने के लिए भी स्पॉन्सरों से अनुमति लेनी पड़ती थी. स्पॉन्सर मजूदरों का शोषण करने लग गए. वह अपने मर्जी के हिसाब से काम कराते, पैसा भी अपनी मर्जी से देते और देश छोड़कर न भाग जाए उनके पासपोर्ट को जब्त करके रखते थे.
6.सऊदी सरकार ने दी अब ये आजादी
लेकिन सऊदी अरब ने अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया. अब मजदूर स्वतंत्र रूप से नौकरी बदल सकते हैं. वह कभी भी सऊदी अरब छोड़कर अपने देश जा सकते हैं. इतना ही नहीं अगर उनका कफील यानी स्पॉन्सर परेशान करे तो लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं.