75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

4 . 1950 के दशक से हुई शुरुआत

1950 के दशक में जब खाड़ी के देशों में तेल कारोबार बढ़ रहा था. उनको मजदूरों की अधिक जरूरत थी. खाड़ी के देशों में मजदूरों की कमी होने की वजह से बाहर से श्रमिक बुलाए जाने लगे. इन श्रमिकों के आने-जाने और काम करने पर नियंत्रित करने के लिए कफाला सिस्टम बनाया गया. इसमें कफील को ताकत होती है कि वह विदेशी मजदूर से कैसे काम कराए.