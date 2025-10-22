FacebookTwitterYoutubeInstagram
36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat: आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

दुनिया

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

सऊदी सरकार ने उस 75 साल पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया, जो प्रवासी मजदूरों के लिए गुलामी की बेड़ियां माना जाता था. सऊदी के इस कदम से 1.3 करोड़ से ज्यादा विदेशी मजदूरों को राहत महसूस कर रहे हैं. इनमें 27 लाख भारतीय भी शामिल हैं.

रईश खान | Oct 22, 2025, 06:51 PM IST

1.भूखा-प्यासा रखकर कराई गुलामी

1

कर्नाटक की एक नर्स इसी कफाला सिस्टम का शिकार हुई थीं. वह साल 2017 में नर्स की नौकरी करने सऊदी गई थीं. जहां उसे हर महीने 25,000 सऊदी रियाल (Saudi Riyal) देने का वादा किया गया था. लेकिन उसके कफील यानी एम्पलोयर ने उसे गुलाम बना लिया. भूखा प्यासा रखकर घंटों मेहनत कराता, हिंसा करता और पैसा मांगने पर मारपीट करता.

2.लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत

2

नर्स ने इस गुलामी से आजादी के लिए लंबी लड़ी और आखिरकार आजाद हो गई. इस सिस्टम का जब ज्यादा विरोध होने लगा तो सऊदी सरकार ने कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को समाप्त कर दिया.

3.क्या है कफाला सिस्टम?

3

कफाला का मतबल अरबी भाषा में कफील यानी स्पॉन्सरशिप से होता है. यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो प्रवासी मजदूर को स्पॉन्सर (कफील) से बांधती है. सऊदी में जो विदेशी मजदूर काम करने जाता है, वह उस स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है.

4.1950 के दशक से हुई शुरुआत

4

1950 के दशक में जब खाड़ी के देशों में तेल कारोबार बढ़ रहा था. उनको मजदूरों की अधिक जरूरत थी. खाड़ी के देशों में मजदूरों की कमी होने की वजह से बाहर से श्रमिक बुलाए जाने लगे. इन श्रमिकों के आने-जाने और काम करने पर नियंत्रित करने के लिए कफाला सिस्टम बनाया गया. इसमें कफील को ताकत होती है कि वह विदेशी मजदूर से कैसे काम कराए.

TRENDING NOW

5.स्पॉन्सर के भरोसे रहते हैं मजदूर

5

कफाला सिस्टम के तहत मजदूरों को नौकरी बदलने, देश छोड़ने या पासपोर्ट रखने के लिए भी स्पॉन्सरों से अनुमति लेनी पड़ती थी. स्पॉन्सर मजूदरों का शोषण करने लग गए. वह अपने मर्जी के हिसाब से काम कराते, पैसा भी अपनी मर्जी से देते और देश छोड़कर न भाग जाए उनके पासपोर्ट को जब्त करके रखते थे.

6.सऊदी सरकार ने दी अब ये आजादी

6

लेकिन सऊदी अरब ने अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया. अब मजदूर स्वतंत्र रूप से नौकरी बदल सकते हैं. वह कभी भी सऊदी अरब छोड़कर अपने देश जा सकते हैं. इतना ही नहीं अगर उनका कफील यानी स्पॉन्सर परेशान करे तो लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं.

