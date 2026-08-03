रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

6 . 9 G-फोर्स तक के झटके झेलने में सक्षम

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यह हवा पायलट के शरीर पर सही दबाव बनाए रखती है, जिससे खून में गैस के बुलबुले नहीं बनते और पायलट बेहोश होने से बच जाता है. इसके अलावा, जब लड़ाकू विमान बहुत तेज रफ्तार में मोड़ लेते हैं, तो पायलट पर गुरुत्वाकर्षण बल का जबरदस्त दबाव पड़ता है. रूसी सूट में अंदर ही ऐसे मूवेबल ब्लैडर लगे होते हैं जो 9 G-फोर्स तक के झटके को झेलने में मदद करते हैं और पायलट के शरीर में खून का बहाव सही बनाए रखते हैं.