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रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

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रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

क्या आपने कभी गौर किया है कि रूसी फाइटर पायलट नीले रंग का फ्लाइंग सूट पहनते हैं, जबकि अमेरिकी पायलट हमेशा हल्के हरे रंग की यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं? जानिए अलग-अलग रंग होने की वजह क्या है.

Gaurav Barar | Aug 03, 2026, 10:33 AM IST

1.रूसी और अमेरिकी पायलटों के फ्लाइंग सूट अलग-अलग रंग के क्यों?

रूसी और अमेरिकी पायलटों के फ्लाइंग सूट अलग-अलग रंग के क्यों?
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रूसी और अमेरिकी फाइटर पायलटों के फ्लाइंग सूट को अगर आप ध्यान से देखें, तो एक बड़ा फर्क तुरंत नजर आ जाता है, जो है रंग का. रूसी पायलट नीले रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि अमेरिकी पायलट हरे रंग (सेज ग्रीन) का सूट पहनना पसंद करते हैं. यह कोई सिर्फ दिखने या फैशन का मामला नहीं है, बल्कि दोनों देशों की अपनी-अपनी जरूरतें और नीतियां हैं. (All AI Images)
 

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2.फ्लाइंग सूट नीले रंग का होने की वजह

फ्लाइंग सूट नीले रंग का होने की वजह
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रूस की वायुसेना लंबे समय से अपने हाई-अल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पायलटों के लिए नीले रंग के वीकेके सीरीज वाले सूट का इस्तेमाल करती आ रही है. इसकी शुरुआत 1958 के आसपास हुई थी. 
 

3.दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा देखना

दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा देखना
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जब विमान 30,000 फीट या उससे भी अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तो वहां नीले रंग का सूट आसमान में एक तरह से घुल-मिल जाता है. इसे 'स्काई केमोफ्लाज' कहते हैं. अगर पायलट को किसी वजह से इमरजेंसी में विमान से बाहर यानी इजेक्ट होना पड़े, तो हवा में उसे दूर से देखना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होता. 
 

4.बर्फीले इलाके में पायलट को ढूंढना होगा आसान

बर्फीले इलाके में पायलट को ढूंढना होगा आसान
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इस नीले रंग का एक और बहुत व्यावहारिक इस्तेमाल भी है. रूस का बड़ा हिस्सा भीषण ठंड और सफेद बर्फ से ढका रहता है. अगर कोई पायलट इजेक्ट होकर जमीन पर गिरता है, तो बर्फ के विशाल सफेद मैदान में चमकीला नीला रंग बहुत दूर से साफ चमकता है. इससे रूस की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों के लिए अपने पायलट को ढूंढना और उसकी जान बचाना काफी आसान हो जाता है. 

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5.इसकी टेक्नोलॉजी भी कमाल की

इसकी टेक्नोलॉजी भी कमाल की
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रूसी VKK-6 सूट सिर्फ रंग की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी कमाल की है. यह सूट 1,00,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई और वहां के बेहद खराब तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है. अगर इतने ऊंचे आसमान में कॉकपिट का प्रेशर अचानक खत्म हो जाए, तो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर इस सूट के भीतर बने खास होज में हवा भर जाती है. 

6.9 G-फोर्स तक के झटके झेलने में सक्षम

9 G-फोर्स तक के झटके झेलने में सक्षम
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यह हवा पायलट के शरीर पर सही दबाव बनाए रखती है, जिससे खून में गैस के बुलबुले नहीं बनते और पायलट बेहोश होने से बच जाता है. इसके अलावा, जब लड़ाकू विमान बहुत तेज रफ्तार में मोड़ लेते हैं, तो पायलट पर गुरुत्वाकर्षण बल का जबरदस्त दबाव पड़ता है. रूसी सूट में अंदर ही ऐसे मूवेबल ब्लैडर लगे होते हैं जो 9 G-फोर्स तक के झटके को झेलने में मदद करते हैं और पायलट के शरीर में खून का बहाव सही बनाए रखते हैं. 

7.अमेरिकी पायलट की ड्रेस हरे रंग की क्यों?

अमेरिकी पायलट की ड्रेस हरे रंग की क्यों?
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दूसरी ओर, अमेरिकी पायलट जो हरे रंग का CWU-27/P सूट पहनते हैं, उसकी वजह बिल्कुल अलग हैं. उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि अगर विमान क्रैश हो जाए या उसमें आग लग जाए, तो पायलट की त्वचा को जलने से कैसे बचाया जाए. इसके लिए वे नोमेक्स नाम के एक खास मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं. 
 

8.झाड़ियों में छिपना होगा आसान

झाड़ियों में छिपना होगा आसान
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यह कपड़ा 100% फायर-रेसिस्टेंट होता है, यानी भीषण गर्मी और अचानक भड़कने वाली आग में भी पिघलकर शरीर की चमड़ी से नहीं चिपकता. हरे रंग का चुनाव करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि अगर पायलट दुश्मन के इलाके में गिरता है, तो वह झाड़ियों, पेड़ों और जमीन के माहौल में आसानी से छुप सके. 

9.अमेरिकी सूट में इन-बिल्ट एंटी-जी सिस्टम नहीं

अमेरिकी सूट में इन-बिल्ट एंटी-जी सिस्टम नहीं
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एक और बड़ा अंतर यह है कि अमेरिकी सूट में रूसी सूट की तरह इन-बिल्ट एंटी-जी सिस्टम नहीं होता. अमेरिकी पायलटों को G-फोर्स के दबाव से बचने के लिए अपने हरे सूट के ऊपर से अलग से एंटी-जी गारमेंट पहनना पड़ता है. रूस ने अपने सूट को आसमान की ऊंचाई, कम दबाव और बर्फबारी वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जबकि अमेरिका का जोर आग से सुरक्षा और जमीन पर छिपने की क्षमता पर अधिक रहा है. (All AI Images)

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