रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

2 . निजी रसोइया

राष्ट्रपति पुतिन विदेश यात्रा के दौरान रसोइये को ले जाना कभी नहीं भूलते. रसोइये भी उनके साथ यात्रा करते हैं. क्योंकि पुतिन किसी भी देश के बने खाना नहीं खाते. उनके लिए खुद उनका रसोइये खाना बनाते हैं. फिर वह लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है. वहां से पास होने के बाद पुतिन को खाने के लिए दिया जाता है.