FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मुंबई में 18.33 करोड़ का शिपिंग फ्रॉड, EOW ने भारतीय–विदेशी कंपनियों पर दर्ज किया केस | लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और अन्य बड़े नेता मौजूद | ओडिशा के KIIT में एक और छात्र ने की आत्महत्या, यूनिवर्सिटी में इस साल सुसाइड की तीसरी घटना से सनसनी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jaya Bachchan on Marriage: जया बच्चन नहीं चाहतीं कि शादी करे नव्या नवेली, शादी को बताया 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट'

Jaya Bachchan on Marriage: जया बच्चन नहीं चाहतीं कि शादी करे नव्या नवेली, शादी को बताया 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट'

सरकार क्यों चाहती है कि हर स्मार्ट फोन में लगे संचार सारथी ऐप, जानें किसे होगा फायदा?

सरकार क्यों चाहती है कि हर स्मार्ट फोन में लगे संचार सारथी ऐप, जानें किसे होगा फायदा?

GST Collection: जीएसटी कट के बाद भी कलेक्शन में बंपर इजाफा, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

GST Collection: जीएसटी कट के बाद भी कलेक्शन में बंपर इजाफा, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत

स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत

Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 

Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी

HomePhotos

दुनिया

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

Vladimir Putin Security: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) 4-5 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं. उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, वह कुछ चीजों को साथ ले जाना नहीं भूलते.

रईश खान | Dec 01, 2025, 06:23 PM IST

1.पोर्टेबल लैब

पोर्टेबल लैब
1

द मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं, उसकी अदृश्य सेना पहली ही पहुंच जाती है. जो उनकी हर सुरक्षा की जांच करती है. उनके काफिले में एक पोर्टेबल लैब होती है. जिसमें उनके खाने-पीने की चीजों की जांच की जाती है. लैब जांच के बाद ही पुतिन को खाना दिया जाता है.

Advertisement

2.निजी रसोइया

निजी रसोइया
2

राष्ट्रपति पुतिन विदेश यात्रा के दौरान रसोइये को ले जाना कभी नहीं भूलते. रसोइये भी उनके साथ यात्रा करते हैं. क्योंकि पुतिन किसी भी देश के बने खाना नहीं खाते. उनके लिए खुद उनका रसोइये खाना बनाते हैं. फिर वह लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है. वहां से पास होने के बाद पुतिन को खाने के लिए दिया जाता है.

3.साथ ले जाते हैं खाने का सामान

साथ ले जाते हैं खाने का सामान
3

पुतिन की एक विशेष टीम खाने-पीने का सामने रूस से लेकर ही चलती है. इसमें पानी, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे), लंच और डिनर का सामान होता है.

4.पूप सूटकेस

पूप सूटकेस
4

व्लादिमीर पुतिन विदेश यात्रा के दौरान एक खास विशेष चीज अपने साथ रखते हैं. वह है 'पूप सूटकेस', जिसे पोर्टेबल टॉयलेट भी कहा जाता है. इस सूटकेस में उनके मल-मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, ताकि उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी बाहर न जा सके.

TRENDING NOW

5.व्यक्तिगत डेटा न हो लीक

व्यक्तिगत डेटा न हो लीक
5

यह अनोखा रिवाज पुतिन की सुरक्षा और निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि उनकी सेहत और व्यक्तिगत डेटा के बारे में कोई न जान सके. हालांकि, पुतिन ही नहीं, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा में भी कुछ ऐसा किया जाता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी
Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो 
Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो
सामांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू में कौन हैं ज्यादा अमीर? जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ
सामांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू में कौन हैं ज्यादा अमीर? जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
MORE
Advertisement