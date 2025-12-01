रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

मुंबई में 18.33 करोड़ का शिपिंग फ्रॉड, EOW ने भारतीय–विदेशी कंपनियों पर दर्ज किया केस | लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और अन्य बड़े नेता मौजूद | ओडिशा के KIIT में एक और छात्र ने की आत्महत्या, यूनिवर्सिटी में इस साल सुसाइड की तीसरी घटना से सनसनी
रईश खान | Dec 01, 2025, 06:23 PM IST
1.पोर्टेबल लैब
द मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं, उसकी अदृश्य सेना पहली ही पहुंच जाती है. जो उनकी हर सुरक्षा की जांच करती है. उनके काफिले में एक पोर्टेबल लैब होती है. जिसमें उनके खाने-पीने की चीजों की जांच की जाती है. लैब जांच के बाद ही पुतिन को खाना दिया जाता है.
2.निजी रसोइया
राष्ट्रपति पुतिन विदेश यात्रा के दौरान रसोइये को ले जाना कभी नहीं भूलते. रसोइये भी उनके साथ यात्रा करते हैं. क्योंकि पुतिन किसी भी देश के बने खाना नहीं खाते. उनके लिए खुद उनका रसोइये खाना बनाते हैं. फिर वह लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है. वहां से पास होने के बाद पुतिन को खाने के लिए दिया जाता है.
3.साथ ले जाते हैं खाने का सामान
पुतिन की एक विशेष टीम खाने-पीने का सामने रूस से लेकर ही चलती है. इसमें पानी, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे), लंच और डिनर का सामान होता है.
4.पूप सूटकेस
व्लादिमीर पुतिन विदेश यात्रा के दौरान एक खास विशेष चीज अपने साथ रखते हैं. वह है 'पूप सूटकेस', जिसे पोर्टेबल टॉयलेट भी कहा जाता है. इस सूटकेस में उनके मल-मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, ताकि उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी बाहर न जा सके.
5.व्यक्तिगत डेटा न हो लीक
यह अनोखा रिवाज पुतिन की सुरक्षा और निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि उनकी सेहत और व्यक्तिगत डेटा के बारे में कोई न जान सके. हालांकि, पुतिन ही नहीं, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा में भी कुछ ऐसा किया जाता है.