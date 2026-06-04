FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ब्रह्मोस का खतरा दिखा तो तुर्की के सुर बदले, अब क्यों भारत से दोस्ती चाहते हैं अर्दोआन!

ब्रह्मोस का खतरा दिखा तो तुर्की के सुर बदले, अब क्यों भारत से दोस्ती चाहते हैं अर्दोआन!

Bandar Review: बॉबी देओल की फिर दमदार वापसी या सिर्फ शोर? जानिए कैसी है ये इंटेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर'

बॉबी देओल की फिर दमदार वापसी या सिर्फ शोर? जानिए कैसी है ये इंटेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर'

अहमदाबाद प्लेन क्रैश का चमत्‍कार...एक साल बाद कैसे हैं एकमात्र बचे ज‍िंदा इंसान के हालात

अहमदाबाद प्लेन क्रैश का चमत्‍कार...एक साल बाद कैसे हैं एकमात्र बचे ज‍िंदा इंसान के हालात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई

डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई

एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल

एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल

HomePhotos

दुनिया

कितनी खतरनाक है रूस की हाइपरसोनिक Zircon मिसाइल? पूरी दुनिया आ गई टेंशन में

यूक्रेन द्वारा रूसी इलाकों में किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में, मॉस्को ने कीव पर अपनी सबसे घातक ओरेशनिक और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से भीषण बमबारी शुरू कर दी है, जिसने पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

Gaurav Barar | Jun 04, 2026, 02:50 PM IST

1.और ज्यादा खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग

और ज्यादा खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग
1

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को चार साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हालात अचानक इतने बिगड़ गए हैं कि अब इस युद्ध के और ज्यादा खतरनाक होने के साफ संकेत मिल रहे हैं. एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है और रूस के अंदरूनी इलाकों में लंबी दूरी के ड्रोन से हमले कर रहा है. 
 

Advertisement

2.दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर!

दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर!
2

पिछले दो हफ्तों में यह लड़ाई एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां किसी भी एक छोटी सी चूक से पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठ सकता है और दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच सकती है. पश्चिमी देशों का सोचना था कि रूस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन सच तो यह है कि पुतिन के पास अभी भी कई ऐसे घातक दांव बाकी हैं, जो बिना परमाणु हथियारों के भी यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं.

3.जवाबी हमलों का खौफनाक सिलसिला

जवाबी हमलों का खौफनाक सिलसिला
3

इस नए तनाव की शुरुआत 13-14 मई 2026 की रात को हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला बोल दिया. रूस ने एक ही रात में 1500 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागीं. 14 मई को कीव की एक रिहाइशी इमारत पर मिसाइल गिरी, जिसमें 24 आम नागरिकों की जान चली गई. 

4.पहली बार कीव पर छोड़ी आधुनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल

पहली बार कीव पर छोड़ी आधुनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल
4

23-24 मई की रात को रूस ने साल 2026 का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 600 ड्रोन और 90 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ. इस हमले में पहली बार कीव के खिलाफ रूस की सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया गया. कीव के लोग दहल गए, उनका कहना था कि चार साल की जंग में उन्होंने इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था. 

TRENDING NOW

5.कितनी खतरनाक है जिरकॉन मिसाइल?

कितनी खतरनाक है जिरकॉन मिसाइल?
5

रूस की 3M22 जिरकॉन मिसाइल को मौजूदा समय में दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक हथियारों में गिना जाता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड यानी रफ्तार है. यह मिसाइल मैक 8 से मैक 9 (ध्वनि की गति से लगभग 8 से 9 गुना तेज) की रफ्तार से उड़ सकती है, जिसका मतलब है कि यह करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है. 

6.रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम

रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम
6

इस कदर तेज रफ्तार होने के कारण दुश्मन देश के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को इसके आने का पता तब तक नहीं चल पाता, जब तक कि यह बिल्कुल नजदीक न पहुंच जाए. इसे दागने के बाद अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 3 से 6 मिनट का समय लगता है, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए जवाबी कार्रवाई करना या संभलना नामुमकिन हो जाता है. 

7.हवा में रास्ता बदलने की क्षमता

हवा में रास्ता बदलने की क्षमता
7

रफ्तार के अलावा इसकी दूसरी सबसे खतरनाक खूबी इसकी मैलायुवरेबिलिटी यानी हवा में रास्ता बदलने की क्षमता है. पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, जिससे उनके हमले का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जिरकॉन मिसाइल हवा में ही बेहद तेजी से अपनी दिशा और ऊंचाई बदल सकती है. 
 

8.पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम

पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम
8

इसके अलावा, अपनी भयानक स्पीड के कारण यह मिसाइल हवा में अपने चारों ओर प्लाज्मा क्लाउड बना लेती है, जो रेडियो तरंगों को सोख लेता है और इसे रडार के लिए पूरी तरह अदृश्य बना देता है. यही वजह है कि अमेरिका के आधुनिक पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट करने या रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. 
 

9.1000 किलोमीटर की दूरी तक कर सकती है मार

1000 किलोमीटर की दूरी तक कर सकती है मार
9

शुरुआत में रूस ने जिरकॉन को अमेरिकी विमानवाहक पोतों को समुद्र में ही तबाह करने के लिए एक एंटी-शिप मिसाइल के रूप में डिजाइन किया था, लेकिन अब उसने इसे जमीन पर हमला करने के लिए भी अपग्रेड कर लिया है. यह मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और पारंपरिक विस्फोटकों के साथ-साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है. 
 

10.आज के समय में मानी जाती है 'अजेय'

आज के समय में मानी जाती है 'अजेय'
10

इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक और विनाशकारी है कि अगर यह बिना किसी विस्फोटक के भी सिर्फ अपनी इस प्रचंड रफ्तार से किसी युद्धपोत या इमारत से टकरा जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा ही सामने वाले को मलबे में तब्दील करने के लिए काफी है. यही वजह है कि जिरकॉन मिसाइल को आज के समय में 'अजेय' माना जा रहा है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल
एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? जानिए कैसे 'रुद्रम' बनेगी चीन-पाकिस्तान के एयर डिफेंस का काल
नौकरी का ऑफर ठुकरा कर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 16 करोड़ की कंपनी
नौकरी का ऑफर ठुकरा कर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 16 करोड़ की कंपनी
Success Story: पिता मंदिर के बाहर बेचते हैं मिठाई, बेटी UPSC में नौंवी रैंक लाकर बनी IAS अधिकारी
Success Story: पिता मंदिर के बाहर बेचते हैं मिठाई, बेटी UPSC में नौंवी रैंक लाकर बनी IAS अधिकारी
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement