कितनी खतरनाक है रूस की हाइपरसोनिक Zircon मिसाइल? पूरी दुनिया आ गई टेंशन में

दुनिया
Gaurav Barar | Jun 04, 2026, 02:50 PM IST
1.और ज्यादा खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को चार साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हालात अचानक इतने बिगड़ गए हैं कि अब इस युद्ध के और ज्यादा खतरनाक होने के साफ संकेत मिल रहे हैं. एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है और रूस के अंदरूनी इलाकों में लंबी दूरी के ड्रोन से हमले कर रहा है.
2.दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर!
पिछले दो हफ्तों में यह लड़ाई एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां किसी भी एक छोटी सी चूक से पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठ सकता है और दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच सकती है. पश्चिमी देशों का सोचना था कि रूस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन सच तो यह है कि पुतिन के पास अभी भी कई ऐसे घातक दांव बाकी हैं, जो बिना परमाणु हथियारों के भी यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं.
3.जवाबी हमलों का खौफनाक सिलसिला
इस नए तनाव की शुरुआत 13-14 मई 2026 की रात को हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला बोल दिया. रूस ने एक ही रात में 1500 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागीं. 14 मई को कीव की एक रिहाइशी इमारत पर मिसाइल गिरी, जिसमें 24 आम नागरिकों की जान चली गई.
4.पहली बार कीव पर छोड़ी आधुनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल
23-24 मई की रात को रूस ने साल 2026 का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 600 ड्रोन और 90 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ. इस हमले में पहली बार कीव के खिलाफ रूस की सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया गया. कीव के लोग दहल गए, उनका कहना था कि चार साल की जंग में उन्होंने इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था.
5.कितनी खतरनाक है जिरकॉन मिसाइल?
रूस की 3M22 जिरकॉन मिसाइल को मौजूदा समय में दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक हथियारों में गिना जाता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड यानी रफ्तार है. यह मिसाइल मैक 8 से मैक 9 (ध्वनि की गति से लगभग 8 से 9 गुना तेज) की रफ्तार से उड़ सकती है, जिसका मतलब है कि यह करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है.
6.रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम
इस कदर तेज रफ्तार होने के कारण दुश्मन देश के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को इसके आने का पता तब तक नहीं चल पाता, जब तक कि यह बिल्कुल नजदीक न पहुंच जाए. इसे दागने के बाद अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 3 से 6 मिनट का समय लगता है, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए जवाबी कार्रवाई करना या संभलना नामुमकिन हो जाता है.
7.हवा में रास्ता बदलने की क्षमता
रफ्तार के अलावा इसकी दूसरी सबसे खतरनाक खूबी इसकी मैलायुवरेबिलिटी यानी हवा में रास्ता बदलने की क्षमता है. पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, जिससे उनके हमले का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जिरकॉन मिसाइल हवा में ही बेहद तेजी से अपनी दिशा और ऊंचाई बदल सकती है.
8.पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम
इसके अलावा, अपनी भयानक स्पीड के कारण यह मिसाइल हवा में अपने चारों ओर प्लाज्मा क्लाउड बना लेती है, जो रेडियो तरंगों को सोख लेता है और इसे रडार के लिए पूरी तरह अदृश्य बना देता है. यही वजह है कि अमेरिका के आधुनिक पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट करने या रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं.
9.1000 किलोमीटर की दूरी तक कर सकती है मार
शुरुआत में रूस ने जिरकॉन को अमेरिकी विमानवाहक पोतों को समुद्र में ही तबाह करने के लिए एक एंटी-शिप मिसाइल के रूप में डिजाइन किया था, लेकिन अब उसने इसे जमीन पर हमला करने के लिए भी अपग्रेड कर लिया है. यह मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और पारंपरिक विस्फोटकों के साथ-साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है.
10.आज के समय में मानी जाती है 'अजेय'
इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक और विनाशकारी है कि अगर यह बिना किसी विस्फोटक के भी सिर्फ अपनी इस प्रचंड रफ्तार से किसी युद्धपोत या इमारत से टकरा जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा ही सामने वाले को मलबे में तब्दील करने के लिए काफी है. यही वजह है कि जिरकॉन मिसाइल को आज के समय में 'अजेय' माना जा रहा है.