कितनी खतरनाक है रूस की हाइपरसोनिक Zircon मिसाइल? पूरी दुनिया आ गई टेंशन में

1 . और ज्यादा खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग

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रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को चार साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हालात अचानक इतने बिगड़ गए हैं कि अब इस युद्ध के और ज्यादा खतरनाक होने के साफ संकेत मिल रहे हैं. एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है और रूस के अंदरूनी इलाकों में लंबी दूरी के ड्रोन से हमले कर रहा है.

