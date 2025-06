2 . How do these HeroRATs look

इन चूहों को इनकी खासितय की वजह से HeroRATs कहा जाता है. दिखने में ये घरों में मिलने वाले आम चूहों के मुकाबले अलग होते हैं, ये आकार में एक छोटी बिल्ली के बराबर होते हैं. इनकी पूंछ लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है. लेकिन वज़न में ये बेहद हल्के होते हैं. इतने हल्के कि ये अगर लैंडमाइंस के ऊपर चढ़ भी जाएं तो वो फटते नहीं हैं. (फोटो- AI इमेज जनरेटेड बाय कैन्वा)