नेपाल में भी है ‘ताजमहल’ जैसी प्रेम की निशानी, पति ने पत्नी की याद में बनवाया था यह खास महल

दुनिया
Anil | Apr 07, 2026, 01:28 PM IST
1.नेपाल में है ताजमहल
सात अजूबों में शुमार ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है, जिसे प्यार की निशानी माना जाता है. इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपला में भी एक ऐसा महल है, जिसे ताजमहल की तरह प्यार की निशानी माना जाता है?
2.कौन सा है वो महल?
नेपाल के ताजमहल के नाम से मशहूर यह स्मारक 'रानी महल' है, जो पाल्पा जिले में पवित्र काली गंडकी नदी के किनारे बना है. इसका निर्माण साल 1893 में जनरल खड्गा शमशेर जंग बहादुर राणा ने करवाया था.
3.प्यार की अनूठी मिसाल
इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि असली ताजमहल के जैसे ही एक पति ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, जिनका नाम तेज कुमारी देवी था. उनकी पत्नी इस महल के निर्माण से पहले ही दुनिया को अलविदा कह देती है.
4.पत्नी की याद में निर्मित ऐतिहासिक महल
इस महल के निर्माण में लगभग चार साल का वक्त लगता है. अपनी पत्नी की याद में राणा ने यहां के नदी के घाटों का नाम रानी घाट और नजदीक के जंगल का नाम रानी बन रखा है. कहा जाता है कि साल 1902 में वह रानी महल को छोड़कर परिवार समेत भारत आ जाते हैं.
5.महल है अब प्रसिद्ध म्यूजियम
यह महल एक म्यूजियम बन चुका है, जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं. महल चारों ओर खूबसूरत बगीचे हैं और एक तालाब भी है, शाम के वक्त यहां का नजारा देखने लायक होता है.
6.यूरोपीय शैली में निर्मित यह महल
कहते हैं कि उस जमाने में इस महल के निर्माण में लगभग 35 करोड़ नेपाली खर्च हुए थे.इस महल की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में पूरी तरह से यूरोपीय (European) शैली का इस्तेमाल किया गया है. यही वजह है कि यह नेपाल की सबसे शानदार इमारतों में से एक है.