नेपाल में भी है ‘ताजमहल’ जैसी प्रेम की निशानी, पति ने पत्नी की याद में बनवाया था यह खास महल

4 . पत्नी की याद में निर्मित ऐतिहासिक महल

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इस महल के निर्माण में लगभग चार साल का वक्त लगता है. अपनी पत्नी की याद में राणा ने यहां के नदी के घाटों का नाम रानी घाट और नजदीक के जंगल का नाम रानी बन रखा है. कहा जाता है कि साल 1902 में वह रानी महल को छोड़कर परिवार समेत भारत आ जाते हैं.

