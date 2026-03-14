US-Israel Iran War: जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos

दुनिया
रईश खान | Mar 14, 2026, 11:15 PM IST
1.पालतू जानवरों को छोड़कर भाग रहे लोग
रेस्क्यू संगठनों के अनुसार, बमबारी की वजह से लोग अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों को घरों में छोड़कर शेल्टर होम में जाकर छिप रहे हैं. जिसकी वजह से जानवर घरों में ही भूखे-प्यासे और गर्मी की वजह से तड़प रहे हैं. (Source: Reuters)
2.एनिमल वेलफेयर वर्कर्स कर रहे मदद
एनिमल वेलफेयर वर्कर्स का कहना है कि उन्हें भारी तादाद में घरों और आश्रयों के बाहर पिंजरों में बंद बिल्लियां और पप्पी डॉग मिले हैं. युद्ध में फंसे मिडिल ईस्ट के कई देशों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इंसानियत को झकझोर देंगी. (Source: Reuters)
3.बिल्ली का दर्द देख कांप उठेगा कलेजा
ताजा तस्वीर एक बिल्ली की सामने आई है, जो मकान के मलबे के पास फंसी हुई है और मदद के लिए गुहार लगा रही है. तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही है. चेहरे से दर्द साफ झलक रहा है. (Source: Reuters)
4.सामने आ रहीं जानवरों की भयावह तस्वीरें
हालांकि, यह पहली तस्वीर नहीं है. इससे पहले अबू धाबी और दुबई से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं. अबू धाबी के एक घर में दो बिल्लियां कई दिन से फंसी हुई थी. मकान का मालिक उनको घर में ही छोड़कर चला गया था. दुबई म्युनिसिपैलिटी रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला. (Source: Reuters)
5.बॉक्स में मिले चार मासूम
वहीं, दुबई में कई पालतू कुत्ते भूखे-प्यासे खंभे से बंधे मिले. अबू धाबी के अल ऐन शहर में एक महिला को अपने घर के बाहर बॉक्स में बिल्ली और उसके चार मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई. (Source: Reuters)