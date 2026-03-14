US-Israel Iran War: जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos

4 . सामने आ रहीं जानवरों की भयावह तस्वीरें

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हालांकि, यह पहली तस्वीर नहीं है. इससे पहले अबू धाबी और दुबई से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं. अबू धाबी के एक घर में दो बिल्लियां कई दिन से फंसी हुई थी. मकान का मालिक उनको घर में ही छोड़कर चला गया था. दुबई म्युनिसिपैलिटी रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला. (Source: Reuters)

