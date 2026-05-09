क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

दुनिया
मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 12:18 AM IST
1.पेंटागन ने शेयर की फाइल्स
पेंटागन ने उड़ने वाली वस्तुओं (UFO) से जुड़ी फाइल्स जारी की है. इसके साथ ही अमेरिका सरकार ने आम जनता को खुद ही नतीजे निकालने की अनुमती दी है. यानी आम लोग इन फाइलों को पढ़कर खुद ही नतीजे निकाल सकते हैं. (Image Credit: war.gov)
2.अमेरिकी रक्षा विभाग ने दिया बड़ा बयान
अमेरिकी रक्षा विभाग ने सोशल मीडिया के अधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "आज, युद्ध विभाग ने यूएपी मुठभेड़ों के लिए प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम (PURSUE) के हिस्से के रूप में अज्ञात विसंगतिपूर्ण घटना (UAP) पर पहले कभी नहीं देखी गई फाइलों की प्रारंभिक रिलीज की घोषणा की. इस अंतरएजेंसी प्रयास में व्हाइट हाउस, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (ODNI), ऊर्जा विभाग (DOE), डीओडब्ल्यू का ऑल-डोमेन विसंगति समाधान कार्यालय (AARO), नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA), संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अतिरिक्त घटक शामिल हैं." (Image Credit: war.gov)
3.डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे इसके संकेत
अमेरिका के राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे. उन्होंने 19 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने उसमें लिखा, "दिखाई गई जबरदस्त रुचि के आधार पर मैं युद्ध सचिव और अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वो विदेशी और अलौकिक जीवन, अज्ञात हवाई घटनाओं (UAP), और अज्ञात उड़ान वस्तुओं (UFO) से संबंधित सरकारी फाइलों की पहचान करने और जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें. बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी किसी भी और सभी अन्य जानकारी दें. भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें!" (Image Credit: war.gov)
4.क्या सच में होते हैं Aliens?
दुनिया भर में कई सालों से UFO को लेकर चर्चाए होती रही हैं. हालांकि दुनिया में कई लोग इन्हें एलियन का जहाज भी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एडवांस विदेशी तकनीक नाम देते आ रहे हैं. हालांकि, अमेरिकी सरकार ने खुद ही बोल दिया है कि वो सारे सबूत जारी करते रहेंगे और आम जनता खुद ही इसपर फैसला ले. पेंटागन ने इससे पहले वाले रिव्यू में अलौकिक जीवन के सबूत की पुष्टि के सभी दावों को खारिज कर दिया था. (Image Credit: war.gov)