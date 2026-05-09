क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

3 . डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे इसके संकेत

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अमेरिका के राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे. उन्होंने 19 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने उसमें लिखा, "दिखाई गई जबरदस्त रुचि के आधार पर मैं युद्ध सचिव और अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वो विदेशी और अलौकिक जीवन, अज्ञात हवाई घटनाओं (UAP), और अज्ञात उड़ान वस्तुओं (UFO) से संबंधित सरकारी फाइलों की पहचान करने और जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें. बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी किसी भी और सभी अन्य जानकारी दें. भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें!" (Image Credit: war.gov)

