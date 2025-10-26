FacebookTwitterYoutubeInstagram
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी

Paris Louvre Museum Stolen: पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में 19 अक्टूबर को हुई चोरी ने सबको हिलाकर रख दिया. यह कोई छोटी-मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि 102 मिलियन डॉलर यानी ₹850 करोड़ के गहनों को चुराया गया था.

रईश खान | Oct 26, 2025, 05:21 PM IST

1.दो संदिग्ध गिरफ्तार

दो संदिग्ध गिरफ्तार
1

पुलिस ने इस मामले अब दो संदिग्ध को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि ये लोग उस गैंग के हिस्सा थे, जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल उनका नाम उजागर नहीं किया गया है.

2.एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी

एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी
2

पेरिस पुलिस के बयान के मुताबिक, पहला आरोपी चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी सीन-सेंट-डेनिस नामक इलाके हुई है. दोनों की उम्र करीब 30 साल के करीब बताई जा रही है.

3.7 मिनट में चोरी को दिया अंजाम

7 मिनट में चोरी को दिया अंजाम
3

सबसे खास बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी को मात्र 7 मिनट में ही अंजाम दिया गया. पेरिस के प्रॉसिक्यूटर लॉरेंस बेकुओ के अनुसार, 19 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे माल उठाने वाली क्रेन से लूव्र म्यूजियम के पिछले हिस्से के पास पहुंचे.

4.क्रेन के जरिए अंदर घुसे

क्रेन के जरिए अंदर घुसे
4

चोरों ने क्रेन को लूव्र के नीचे नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया. सभी ने मजदूरों के कपड़े पहन रखे थे. क्रेन के चारों ओर ट्रैफिक कोन लगा दिए, ताकि उनको मेंटेनेंस करने वाले वर्कर समझा जाए. इसके बाद लोग क्रेन के जरिए म्यूजियम की बालकनी पर चढ़े और शीशा तोड़कर अंदर घुस गए.

5.अलार्म बजने से भी नहीं रुके चोर

अलार्म बजने से भी नहीं रुके चोर
5

उनके अंदर घुसते ही सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में अलार्म बज गया. एक स्टाफ मेंबर ने रेडियो कॉल पर घुसपैठियों के घुसने का अलर्ज जारी किया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंच पाते चोरों ने शीशा काटकर डिस्प्ले में लगे सभी कीमती गहनों को अपने बैग में भर लिया.

6.चोरी करने के बाद बाइक पर हो गए फरार

चोरी करने के बाद बाइक पर हो गए फरार
6

इसके बाद उसी खिड़की से निकलकर क्रेन के जरिए नीचे उतर आए. नीचे दो लोग उनका बाइक पर इंतजार कर रहे थे. चारों चोर बाइक पर बैठकर गहनों को लेकर फुर्र हो गए. पुलिस जबतक पहुंची खेल खत्म हो चुका था. खास बात यह है कि कीमती गहनों को चोरी करने के बाद चोर अपनी निशान भी छोड़कर गए.

