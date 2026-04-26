FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल

Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल

HomePhotos

दुनिया

Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल

दुनिया भर में जहां ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है, वहीं एक छोटा सा देश इस आपदा को अवसर में बदल रहा है.

Gaurav Barar | Apr 26, 2026, 12:55 PM IST

1.ईरान-यूएस जंग से हिली दुनिया की आर्थिक व्यवस्था

ईरान-यूएस जंग से हिली दुनिया की आर्थिक व्यवस्था
1

मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच गहराते तनाव ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि दुनिया के आर्थिक समीकरणों को भी बदल दिया है. जहां एक तरफ युद्ध से वैश्विक बाजार सहमा हुआ है, वहीं दुनिया के एक छोटे से देश पनामा की किस्मत इस संकट के बीच अचानक चमक उठी है. भौगोलिक रूप से मध्य अमेरिका में स्थित पनामा, वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में एक आर्थिक विजेता बनकर उभरा है.

Advertisement

2.होर्मुज की असुरक्षा और पनामा का उदय

होर्मुज की असुरक्षा और पनामा का उदय
2

दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. ईरान और इजरायल-यूएस जंग के कारण यह रास्ता अब जहाजों के लिए बेहद असुरक्षित हो गया है. टैंकरों पर हमलों और समुद्री डकैती के खतरे ने तेल और गैस कंपनियों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है. 

3.सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा

सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा
3

ऐसे में पनामा कैनाल दुनिया के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है. जो जहाज पहले खाड़ी देशों के रास्तों का इस्तेमाल करते थे, वे अब हजारों मील का अतिरिक्त सफर तय कर पनामा का रुख कर रहे हैं.

4.वसूल रहे भारी-भरकम फीस

वसूल रहे भारी-भरकम फीस
4

पनामा से गुजरने की एक सामान्य फीस होती है, लेकिन अचानक बढ़ी भीड़ ने यहां स्लॉट यानी कैनाल पार करने का समय, की मारामारी शुरू कर दी है. इस स्थिति का फायदा उठाते हुए पनामा प्रशासन ने स्लॉट की नीलामी शुरू कर दी है. 
 

TRENDING NOW

5.अब तक की सबसे ऊंची बोलियों में से एक

अब तक की सबसे ऊंची बोलियों में से एक
5

हालिया रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हैं. एक तेल टैंकर ने लंबी वेटिंग लिस्ट से बचने और जल्दी रास्ता पाने के लिए 40 लाख डॉलर (लगभग ₹37 करोड़) की अतिरिक्त बोली लगाई. यह रकम केवल लाइन में आगे आने के लिए थी, जबकि कैनाल पार करने का सामान्य खर्च (3 से 4 लाख डॉलर) इसके अतिरिक्त है. पनामा के इतिहास में यह अब तक की सबसे ऊंची बोलियों में से एक है.

6.मजबूरी या मौका?

मजबूरी या मौका?
6

पनामा कैनाल फिलहाल एक कैश मशीन की तरह काम कर रहा है. पहले कंपनियां जल्दी निकलने के लिए कुछ हजार या लाख डॉलर एक्स्ट्रा देती थीं, लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धा करोड़ों में पहुंच गई है. कंपनियों के लिए यह गणित सीधा है. युद्ध क्षेत्र में जहाज फंसने या हमले का शिकार होने से बेहतर है कि पनामा को मोटी रकम देकर सुरक्षित निकल लिया जाए.

7.ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर

ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर
7

पनामा की इस रिकॉर्ड कमाई का दूसरा पहलू काफी चिंताजनक है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब ट्रांसपोर्टेशन की लागत इतनी बढ़ जाती है, तो इसका सीधा बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है.

8.महंगा होगा ईंधन

महंगा होगा ईंधन
8

तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों का खर्च बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं. लंबी वेटिंग और महंगे स्लॉट्स के कारण जरूरी सामान की डिलीवरी में देरी हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा है.
 

9.संकट में छिपा अवसर!

संकट में छिपा अवसर!
9

पनामा कैनाल हमेशा से वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा रही है, लेकिन मौजूदा जिओ-पॉलिटिकल हालातों ने इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है. जहां पश्चिम एशिया का तनाव दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, वहीं पनामा इस संकट को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक अवसर में बदल चुका है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई
Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल
Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल
इस देश में पुरुषों से अधिक सैलरी महिलाओं को मिलती है, इस कंट्री का मॉडल दुनिया के लिए बना मिसाल
इस देश में पुरुषों से अधिक सैलरी महिलाओं को मिलती है, इस कंट्री का मॉडल दुनिया के लिए बना मिसाल
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ
MORE
Advertisement
धर्म
Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
MORE
Advertisement