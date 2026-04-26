Strait of Hormuz बंद होने से इस छोटे से देश की हो गई मौज! आपदा को बदला अवसर में, हो रहा मालामाल

1 . ईरान-यूएस जंग से हिली दुनिया की आर्थिक व्यवस्था

1

मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच गहराते तनाव ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि दुनिया के आर्थिक समीकरणों को भी बदल दिया है. जहां एक तरफ युद्ध से वैश्विक बाजार सहमा हुआ है, वहीं दुनिया के एक छोटे से देश पनामा की किस्मत इस संकट के बीच अचानक चमक उठी है. भौगोलिक रूप से मध्य अमेरिका में स्थित पनामा, वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में एक आर्थिक विजेता बनकर उभरा है.