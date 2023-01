Pakistan Aata, Milk, Petrol Price: 1200 की चाय तो 2500 का घी, पाकिस्तान में पेट भरने के लिए जेब में होना चाहिए इतना पैसा

1. Tea or Chai Price in Pakistan

हम सभी के दिन की शुरुआत चाय (Tea or Chai Price in Pakistan) की पहली चुस्की के साथ होती है लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके लिए एक किलोग्राम चाय 1 तोले चांदी से कम नहीं पड़ने वाली. पाकिस्तान में 1 किलो आम चाय (BLACK TEA) की कीमत 1200 पाकिस्तानी रुपये है.

2. Milk price in Pakistan is 3 times more than India