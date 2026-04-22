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दुनिया

'हमारे पास तैमूर है', इस नए हथियार के दम पर गरज रहा पाकिस्तान, क्या अरब सागर में बिगड़ जाएगा भारत का शक्ति संतुलन?

Pakistan Cruise Missile: दक्षिण एशिया के समुद्री क्षेत्र में शक्ति संतुलन एक बार फिर चर्चा में है. पाकिस्तान की नई मिसाइल तैमूर ने अरब सागर में रणनीतिक हलचल तेज कर दी है.

Gaurav Barar | Apr 22, 2026, 01:44 PM IST

1.समंदर में नई हलचल

समंदर में नई हलचल
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पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी नई स्वदेशी एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल 'तैमूर' का सफल परीक्षण किया है. 600 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल न केवल पाकिस्तान की रक्षा शक्ति का प्रतीक है, बल्कि भारत की नौसैनिक रणनीति के लिए एक नई पहेली भी है. (AI Image)

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2.क्या है 'तैमूर' मिसाइल? 

क्या है 'तैमूर' मिसाइल? 
2

तैमूर एक स्वदेशी क्रूज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान की नेसकॉम और एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स ने तैयार किया है. यह मिसाइल हवा से छोड़ी जाती है और मुख्य रूप से समंदर में दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है. (AI Image)

3.कितनी है इस मिसाइल की रेंज?

कितनी है इस मिसाइल की रेंज?
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इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी 600 किमी की रेंज है, जो इसे पाकिस्तानी विमानों को सुरक्षित दूरी से हमला करने की ताकत देती है. (AI Image)

4.कितना विस्फोटक ले जा सकती है साथ?

कितना विस्फोटक ले जा सकती है साथ?
4

यह मिसाइल लगभग 400 से 450 किलो का विस्फोटक ले जा सकती है, जो किसी भी बड़े युद्धपोत या विध्वंसक को तबाह करने के लिए काफी है. (AI Image)

TRENDING NOW

5.सबसे बड़ी ताकत इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता

सबसे बड़ी ताकत इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता
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यह टर्बोजेट इंजन से चलती है और इसकी रफ्तार 0.8 मैक (सबसोनिक) है. भले ही यह ध्वनि की गति से धीमी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है. यह समंदर की सतह से महज 150 मीटर ऊपर उड़ सकती है, जिससे रडार की नजरों से बचना आसान हो जाता है.
 

6.भारतीय नौसेना के लिए सिरदर्द क्यों?

भारतीय नौसेना के लिए सिरदर्द क्यों?
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भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे विशाल विमानवाहक पोत हैं. अब तक की रणनीति यह थी कि भारत पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी कर सकता था. लेकिन 600 किमी रेंज वाली इस मिसाइल के आने के बाद, भारतीय युद्धपोतों को पाकिस्तान के तट से काफी दूर रहना पड़ सकता है. इससे भारत की नाकेबंदी की योजना बिगड़ सकती है.

7.हवाई हमले का नया खतरा

हवाई हमले का नया खतरा
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पहले पाकिस्तान के पास पनडुब्बी और जहाजों से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें थीं, लेकिन तैमूर को मिराज-III जैसे विमानों से छोड़ा जा सकता है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक छोटा विमान भी सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ी भारतीय नौसेना के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

8.पाकिस्तान की एंटी-एक्सेस रणनीति

पाकिस्तान की एंटी-एक्सेस रणनीति
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पाकिस्तान जानता है कि वह जहाज के बदले जहाज के मामले में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता. इसलिए उसने एंटी-एक्सेस और एरिया-डिनायल रणनीति अपनाई है. यानी, समंदर में ऐसी सुरक्षा परतें बनाना कि ताकतवर दुश्मन भी करीब आने से डरे. 

9.परमाणु छत्रछाया में पारंपरिक युद्ध

परमाणु छत्रछाया में पारंपरिक युद्ध
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दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए कोई भी बड़ा युद्ध परमाणु हमले की कगार पर पहुंच सकता है. पाकिस्तान तैमूर जैसी मिसाइलों के जरिए अपनी पारंपरिक मारक क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि वह परमाणु युद्ध की नौबत आने से पहले ही भारत को कड़ी टक्कर दे सके.
 

10.मिसाइल की सीमाएं 

मिसाइल की सीमाएं 
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इतनी तारीफों के बावजूद तैमूर कोई 'अजेय' हथियार नहीं है. इसकी रफ्तार धीमी है, जिसे भारत की आधुनिक डिफेंस सिस्टम ट्रैक करके हवा में ही मार गिरा सकते हैं. साथ ही, पाकिस्तान ने अभी यह साबित नहीं किया है कि वह युद्ध के समय बड़े पैमाने पर इन मिसाइलों का उत्पादन और इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं.
 

11.भारत का संभावित जवाब

भारत का संभावित जवाब
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भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो तैमूर से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हैं. इसके अलावा भारत राफेल विमानों से SCALP मिसाइलें भी दाग सकता है. भारत की डिफेंस लेयर इतनी मजबूत है कि वह ऐसी सबसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है.

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