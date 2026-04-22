'हमारे पास तैमूर है', इस नए हथियार के दम पर गरज रहा पाकिस्तान, क्या अरब सागर में बिगड़ जाएगा भारत का शक्ति संतुलन?

5 . सबसे बड़ी ताकत इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता

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यह टर्बोजेट इंजन से चलती है और इसकी रफ्तार 0.8 मैक (सबसोनिक) है. भले ही यह ध्वनि की गति से धीमी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है. यह समंदर की सतह से महज 150 मीटर ऊपर उड़ सकती है, जिससे रडार की नजरों से बचना आसान हो जाता है.

