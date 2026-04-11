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पहलगाम में खून, इस्लामाबाद में ‘अमन’ का खेल! लश्‍कर आतंकी का कबूलनामा वायरल

22 अप्रैल 2025 का दिन शायद ही भारत में कोई भूल पाए. क्योंकि इस दिन जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीयों की जान गई थी. वहीं अब पाकिस्तान के लश्कर आतंकी के कमांडर ने कबूल किया है, ये कबूलनामा तब आया, जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान-यूएस के बीच शांति वार्ता चल रही थी.

मोहम्मद साबिर | Apr 11, 2026, 11:08 PM IST

1.इस्लामाबाद में हुई ईरान-यूएस वार्ता

इस्लामाबाद में हुई ईरान-यूएस वार्ता
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लश्कर आतंकी का ये काबूलनामा उस समय आया है, जब ईरान और यूएस के बीच शांति वार्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई है. इस वार्ता के बाद दोनों देशों ने समझौता किया है. हालांकि ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध पर सीजफायर लागू हो गया है. लेकिन इसके बीच आतंकी ने पहलगाम हमले को लेकर बात की है. 
 

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2.आतंकी के कबूलनामे की वीडियो वायरल

आतंकी के कबूलनामे की वीडियो वायरल
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जहां एक तरफ ईरान-यूएस की वार्ता की बाते हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लश्कर आतंकी के एक कमांडर अबू मूसा कश्मीरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसने कहा कि पहलगाम हमले ने पाकिस्तान को दुनिया में 50 साल आगे कर दिया है. आज जो शांति की वार्ता हो रही है, वो शहादत और खून का नतीजा है. 

3.पाकिस्तान या आतंकियों का संगठन?

पाकिस्तान या आतंकियों का संगठन?
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लश्कर आतंकी के कमांडर अबू मूसा कश्मीरी के इस कबूलनामे से दुनिया हैरान रह गई है. इस कबूलनामे से कई चीजे साफ हो गई हैं. आतंकी का कहना है कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान को नेतृत्व मिला है. इतना ही नहीं आतंकी ने कहा कि जैसे आज अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में बैठे हैं, उसी तरह भारत और इजरायल को भी पाकिस्तान में बैठना पड़ेगा. 
 

4.कब हुआ था पहलगाम हमला?

कब हुआ था पहलगाम हमला?
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकियों ने पर्यटकों पर हमलो बोल दिया था. इस हमले में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछ-पूछकर गोली मार दी थी. हालांकि यहां तक उन्होंने सिर्फ मर्दों को निशाना बनाया था. इस हमले के बाद पूरा भारत शोक में था, क्योंकि इस हमले में कुल 26 बेगुनाहो ने जान गंवा दी थी. 
 

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