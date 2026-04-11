2 . आतंकी के कबूलनामे की वीडियो वायरल

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जहां एक तरफ ईरान-यूएस की वार्ता की बाते हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लश्कर आतंकी के एक कमांडर अबू मूसा कश्मीरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसने कहा कि पहलगाम हमले ने पाकिस्तान को दुनिया में 50 साल आगे कर दिया है. आज जो शांति की वार्ता हो रही है, वो शहादत और खून का नतीजा है.