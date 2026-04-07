Pakistan में Energy Lockdown: 8 बजे बंद होंगी दुकानें, शादी का टाइम भी फिक्स, सिर्फ 1 बिजनेस को छूट

4 . Sindh Rejects Early Closing Move

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सिंध प्रांत में नहीं बनी सहमति

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित- बाल्टिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांतों में नए नियम आज रात से ही लागू हो जाएंगे. खैबर पख्तूनख्वा के लिए दुकान बंद करने का समय रात 9 बजे तय किया गया है. वहीं, सिंध प्रांत में अभी ये नियम लागू नहीं होगा. प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि सिंध प्रांत के स्टेकहोल्डर्स से इस संबंध में बात हो रही है. सिंध के व्यापारियों ने जल्दी दुकान बंद करने के कानून का विरोध किया है.