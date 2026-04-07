Pakistan में Energy Lockdown: 8 बजे बंद होंगी दुकानें, शादी का टाइम भी फिक्स, सिर्फ 1 बिजनेस को छूट

दुनिया
Kusum Lata | Apr 07, 2026, 01:57 PM IST
1.8 PM shutdown for Shops and businesses
8 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें
पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट The Dawn की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने रात के लॉकडाउन का आदेश दिया है. इसके मुताबिक, सभी मार्केट रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे. कोई भी दुकानदार 8 बजे के बाद दुकान खुली नहीं रख सकता है.
2.10PM curfew Time for Wedding Functions
10 बजे के बाद शादी की रस्मों पर बैन
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किए गए प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सभी तरह के मैरिज हॉल रात को 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे. 10 बजे के बाद शादी की रस्में प्रतिबंधित होंगी. रिलीज़ में लिखा है कि 10 बजे के बाद घर और प्राइवेट प्लेस में भी शादी की रस्में नहीं की जा सकेंगी.
3.Only Medical Stores are exempted
केवल मेडिकल स्टोर को मिली छूट
इस लॉकडाउन से केवल मेडिकल स्टोर्स को छूट दी गई है. उन पर 8 बजे दुकान बंद करने वाला नियम लागू नहीं होगा. बता दें कि खाने-पीने की जगहों जैसे बेकरी, रेस्टॉरेंट और खाने के आउटलेट्स के लिए 10 बजे का समय फिक्स किया गया है.
4.Sindh Rejects Early Closing Move
सिंध प्रांत में नहीं बनी सहमति
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित- बाल्टिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांतों में नए नियम आज रात से ही लागू हो जाएंगे. खैबर पख्तूनख्वा के लिए दुकान बंद करने का समय रात 9 बजे तय किया गया है. वहीं, सिंध प्रांत में अभी ये नियम लागू नहीं होगा. प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि सिंध प्रांत के स्टेकहोल्डर्स से इस संबंध में बात हो रही है. सिंध के व्यापारियों ने जल्दी दुकान बंद करने के कानून का विरोध किया है.
5.Pakistan Petrol Price
तेल संकट बेहाल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर
पाकिस्तान तेल संकट से सबसे प्रभावित देशों में से एक है. 27 फरवरी को जहां पेट्रोल 266 PKR में बिक रहा था. उसकी कीमत 458 PKR पर पहुंच गई थी. बीते दिनों पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 80 PKR की कटौती की जिसके बाद वहां पेट्रोल 378 PKR पर बिक रहा है.