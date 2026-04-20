भारत के इस पड़ोसी मुल्क के हाथ लगा कच्चे तेल का खजाना, एक ही कुएं से निकल रहा ₹57 अरब का ऑयल

3 . हर दिन निकल रहा 5,300 बैरल कच्चा तेल

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यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा कच्चे तेल उत्पादक कुआं बन गया है. मतलब कंगाल पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है. इस अकेले कुएं से हर दिन 5,300 बैरल कच्चा तेल निकल रहा है, जो बहुत जल्द 25,000 बैरल निकलने का दावा किया जा रहा है. कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में नेचुरल गैस भी निकल रही है. (फोटो: AI)

