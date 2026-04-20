भारत के इस पड़ोसी मुल्क के हाथ लगा कच्चे तेल का खजाना, एक ही कुएं से निकल रहा ₹57 अरब का ऑयल

दुनिया
रईश खान | Apr 20, 2026, 11:02 PM IST
1.पाकिस्तान में कहां मिला 'काला सोना'
DAWN न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में 'बरगजई X-01' नाम के कुएं से ऐसा कच्चे तेल (काला सोना) का फव्वारा निकला है कि पाकिस्तान की किस्मत चमक गई है. (फोटो: AI)
2.पाकिस्तान की कुल खपत का 10 प्रतिशत
रिपोर्ट के अनुसार, यह तेल OGDCL के कुल ऑयल प्रॉडक्शन का लगभग 10% है. यानी पाकिस्तान की कुल खपत का 10 प्रतिशत इस कुएं से निकल रहा है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इस तेल के कुएं से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने का ऑफिशियली उद्घाटन किया है. (फोटो: AI)
3.हर दिन निकल रहा 5,300 बैरल कच्चा तेल
यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा कच्चे तेल उत्पादक कुआं बन गया है. मतलब कंगाल पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है. इस अकेले कुएं से हर दिन 5,300 बैरल कच्चा तेल निकल रहा है, जो बहुत जल्द 25,000 बैरल निकलने का दावा किया जा रहा है. कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में नेचुरल गैस भी निकल रही है. (फोटो: AI)
4.एक तेल के कुएं से ₹2,700 करोड़ की बचत
PAK मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस अकेले कुएं से पाकिस्तान को सालाना 2,700 करोड़ रुपये की बचत होगी. वह हर साल लगभग 57 अरब रुपये की सीधी कमाई कर सकेगा. (फोटो: AI)