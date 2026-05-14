पाकिस्तान ने इस खतरनाक मिसाइल का किया टेस्ट, भारत को कितना खतरा? कौन-कौन से शहर रेंज में

1 . पाकिस्तान ने फतह-4 का किया परीक्षण

1

पाकिस्तान ने गुरुवार (14 मई 2026) को अपनी स्वदेशी फतह-4 (Fatah-4) ग्राउंड-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है. यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को अत्यधिक सटीकता के साथ निशाना बनाने में सक्षम है. पाकिस्तानी सेना के अनुसार, इस मिसाइल को अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता और मारक शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है.

