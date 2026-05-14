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पाकिस्तान ने इस खतरनाक मिसाइल का किया टेस्ट, भारत को कितना खतरा? कौन-कौन से शहर रेंज में

पाकिस्तान ने इस खतरनाक मिसाइल का किया टेस्ट, भारत को कितना खतरा? कौन-कौन से शहर रेंज में

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पाकिस्तान ने इस खतरनाक मिसाइल का किया टेस्ट, भारत को कितना खतरा? कौन-कौन से शहर रेंज में

पाकिस्तान ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. जानिए इस मिसाइल की रेंज कितनी है और इससे भारत को कितना खतरा हो सकता है.

Gaurav Barar | May 14, 2026, 05:25 PM IST

1.पाकिस्तान ने फतह-4 का किया परीक्षण

पाकिस्तान ने फतह-4 का किया परीक्षण
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पाकिस्तान ने गुरुवार (14 मई 2026) को अपनी स्वदेशी फतह-4 (Fatah-4) ग्राउंड-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है. यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को अत्यधिक सटीकता के साथ निशाना बनाने में सक्षम है. पाकिस्तानी सेना के अनुसार, इस मिसाइल को अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता और मारक शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है.
 

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2.क्या है इस मिसाइल की खासियत?

क्या है इस मिसाइल की खासियत?
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फतह-4 पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड द्वारा विकसित की गई है. यह मिसाइल आधुनिक एवियोनिक्स और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी टेरेन-हगिंग यानी जमीन के करीब उड़ने की तकनीक है. कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण यह दुश्मन के रडार को चकमा देने और सुरक्षा घेरे को भेदने में सक्षम है. 

3.कितनी है इस मिसाइल की रेंज?

कितनी है इस मिसाइल की रेंज?
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मिसाइल की रेंज और मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक बताई जा रही है. यह अपने साथ लगभग 330 किलोग्राम वजन का पेलोड या वॉरहेड ले जा सकती है. पाकिस्तानी सेना के अनुसार, हालिया परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की परिचालन क्षमता को परखना और मिसाइल के तकनीकी पहलुओं की जांच करना था.
 

4.भारत के लिए सामरिक चिंताएं

भारत के लिए सामरिक चिंताएं
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750 किलोमीटर की यह रेंज भारतीय दृष्टिकोण से चिंता का विषय है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा जैसे लाहौर या सियालकोट, से लॉन्च किए जाने पर भारत के कई महत्वपूर्ण शहर और सैन्य प्रतिष्ठान इसकी जद में आ सकते हैं.
 

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5.संभावित खतरे वाले क्षेत्र

संभावित खतरे वाले क्षेत्र
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पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, जम्मू-कश्मीर के जम्मू और उधमपुर जैसे शहर सीमा के करीब होने के कारण सीधे निशाने पर हैं. दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे प्रमुख शहर भी इसकी 450-550 किमी की दूरी के भीतर आते हैं. राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हरियाणा के हिसार, अंबाला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक यह मिसाइल पहुंच सकती है.

6.फतह सीरीज का विकास

फतह सीरीज का विकास
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पाकिस्तान अपनी फतह सीरीज के माध्यम से अपनी पारंपरिक मारक क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है. हालांकि पाकिस्तान इसे पूरी तरह स्वदेशी बताता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके विकास में चीन का तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है.
 

7.दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार

दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार
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यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है. पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल क्षमता के जवाब में भारत भी अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है. 

8.भारत की तैयारी

भारत की तैयारी
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भारत के पास S-400, आकाश और बराक-8 जैसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं. इसके अलावा, भारत की अपनी ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें पाकिस्तान की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं.

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