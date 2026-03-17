वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

1 . Who are Called Billionairs

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कौन कहलाते हैं बिलियनेयर?

बिलियनेयर वो लोग कहलाते हैं जिनके पास कम से कम 1 बिलियन डॉलर की संपत्ति हो. भारतीय रुपयों में बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास 9244 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की संपत्ति है वो बिलियनेयर कहलाएगा. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त पूरी दुनिया में 3428 बिलियनेयर्स हैं. इन बिलियनेयर्स की कुल नेटवर्थ 20.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, यह बीते साल से 4 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा है. चलिए जानते हैं किस देश में कितने बिलियनेयर्स रहते हैं. (फोटो- Canva)