वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

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दुनिया
Kusum Lata | Mar 17, 2026, 01:21 PM IST
1.Who are Called Billionairs
कौन कहलाते हैं बिलियनेयर?
बिलियनेयर वो लोग कहलाते हैं जिनके पास कम से कम 1 बिलियन डॉलर की संपत्ति हो. भारतीय रुपयों में बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास 9244 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की संपत्ति है वो बिलियनेयर कहलाएगा. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त पूरी दुनिया में 3428 बिलियनेयर्स हैं. इन बिलियनेयर्स की कुल नेटवर्थ 20.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, यह बीते साल से 4 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा है. चलिए जानते हैं किस देश में कितने बिलियनेयर्स रहते हैं. (फोटो- Canva)
2.America has 989 Billionairs
सबसे ज्यादा बिलियनेयर अमेरिका में
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनेयर अमेरिका में रहते हैं. यहां 989 बिलियनेयर्स हैं. पूरी दुनिया के टॉप 10 बिलियनेयर्स में से 8 अमेरिकी हैं. इनमें एलन मस्क, लैरी पेज, सर्गेई बिन, जेफ़ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, लैरी एलिसन, जेनसेन हुआंग और वॉरेन बफे शामिल हैं. (रॉयटर्स फोटो- एलन मस्क)
3.China- Hong Kong has second most billionairs
चीन और हॉन्गकॉन्ग में हैं 610 बिलियनेयर्स
सबसे ज्यादा बिलियनेयर्स के मामले में दूसरा नाम है चीन और हॉन्गकॉन्ग का. यहां 610 बिलियनेयर्स रहते हैं. चीन के सबसे अमीर व्यक्ति Zhang Yiming हैं. वह टिकटॉक के मालिक हैं. उनकी नेटवर्थ 69.3 बिलियन डॉलर्स की है. वहीं, हॉन्ग कॉन्ग के सबसे अमीर व्यक्ति रॉबिन ज़ेंग हैं. उनकी नेटवर्थ 53.2 बिलियन डॉलर्स की है. Zhang Yiming दुनिया के 26वें और रॉबिन 34वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. (रॉयटर्स फोटो- Zhang Yiming)
4.India ranks Third with 229 Billionairs
भारत में रहते हैं 229 बिलियनेयर्स
बिलियनेयर्स की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है. भारत में कुल 229 बिलियनेयर्स हैं. 99.7 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 63.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. (रॉयटर्स फोटो- मुकेश अंबानी)
5.Germany and Russia have less Billionairs than India
जर्मनी और रूस में हैं भारत से कम बिलियनेयर
सबसे ज्यादा बिलियनेयर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है जर्मनी. वहां 212 बिलियनेयर्स हैं. वहीं पांचवें नंबर पर आने वाले रूस में 147 बिलियनेयर्स रहते हैं. जर्मनी की सबसे अमीर व्यक्ति हैं सुज़ैन क्लैटेन. उनके पास BMW की 19 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके साथ ही वह अल्टाना फार्मास्यूटिकल्स की मालकिन हैं. रूस की सबसे अमीर व्यक्ति हैं तात्याना किम, वह रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी वाइल्ड बेरीज़ की फाउंडर हैं. (फोटो- कैन्वा)
6.More than half of world's billionairs live in 3 countries
तीन देशों में रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर्स
अमेरिका, भारत और चीन-हॉन्ग-कॉन्ग में पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर्स रहते हैं. इन तीन देशों में 1828 बिलियनेयर्स रहते हैं, जबकि अन्य देशों में कुल 1600 बिलियनेयर्स रहते हैं. (फोटो- कैन्वा)