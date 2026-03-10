Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

5 . India has enough supply for 74 days

5

भारत में क्या कदम उठाए गए हैं

भारत सरकार की तरफ से 9 मार्च, 2026 को संसद में कहा गया कि भारत के पास कुल 74 दिन का तेल का स्टॉक उपलब्ध है. इसके साथ ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि LPG का पर्याप्त स्टॉक भारत में है. हालांकि, सरकार ने 7 मार्च को घरेलू LPG सिलिंडरों की कीमत बढ़ा दी है, कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जमाखोरी रोकने के मकसद से सरकार ने दो सिलिंडर बुकिंग के बीच के समय को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. सरकार ने LPG Supply सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू कर दिया है. तेल की कीमतों को लेकर सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी. फोटो- कैन्वा