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तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर

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तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर

ईरान सुनते ही सबसे पहले तेल दिमाग में आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान की सबसे बड़ी कंपनी तेल बिजनेस में ही नहीं है? हैरानी की बात तो ये है कि ईरान की चार सबसे बड़ी कंपनियां तेल कारोबार में नहीं हैं. चलिए जानते हैं ईरान की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में.

Kusum Lata | Apr 15, 2026, 03:25 PM IST

1.Which is Iran's Number 1 Company

Which is Iran's Number 1 Company
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ईरान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है?

अमेरिका के B2B डेटा इंटेलिजेंस प्लैटफॉर्म Zoominfo के मुताबिक, ईरान की सबसे बड़ी कंपनी Iran Khodro है. खोद्रो एक पर्शियन शब्द है, जिसका मतलब होता है ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियां. नाम से ही साफ है कि ये गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी है. इस कंपनी की शुरुआत 1962 में हुई थी. शुरुआत में इसका नाम ईरान नेशनल था.
 

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2.How Big is Iran Khodro?

How Big is Iran Khodro?
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कितनी बड़ी कंपनी है ईरान खोद्रो

ईरान खोद्रो का हेडक्वार्टर तेहरान में है. कंपनी में 10 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं और अप्रैल, 2026 के डेटा के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू 21.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.99 लाख करोड़ रुपये का है.  

3.Who Founded Iran Khodro

Who Founded Iran Khodro
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किसने खड़ी की ईरान की सबसे बड़ी कंपनी

ईरान खोद्रो की स्थापना अहमद ख़यामी ने 1962 में की थी. 1923 में जन्मे अहमद ख़यामी का बचपन गुरबत में बीता. वो और उनके भाई गाड़ियों की धुलाई करके अपना गुज़ारा करते थे. उन्होंने अपने मेमॉयर में लिखा है कि वो जेब से गरीब थे लेकिन उनके सपने बड़े थे. धुलाई के साथ-साथ उन्होंने गाड़ियों के पार्ट्स बेचना शुरू किया. 1962 में दोनों भाई ने अपनी कंपनी शुरू की, जो बाद में ईरान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई.
 

4.Rich Lined up to Buy this Car

Rich Lined up to Buy this Car
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इस कार के लिए अमीरों की लगती थी लाइन


ईरान खोद्रो की सबसे पॉपुलर कार थी Paykan. यह एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है तीर. यह ईरान में बनी पहली कार थी. इस कार ने लगभग 38 साल तक ईरान की सड़कों पर राज किया. डिस्कंटीन्यू होने के बाद यह कार क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुकी है. कार कलेक्टर्स आज भी इसके लिए लाइन में लगते हैं. रॉयटर्स की 2021 की एक खबर के मुताबिक, रोमानिया के हिटलर को ईरान के शाह की तरफ से दी गई Paykan जब नीलाम हुई तो उसे खरीदने के लिए कार कलेक्टर्स में होड़ लग गई थी.

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5.Top 5 Companies in Iran

Top 5 Companies in Iran
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ईरान की Top 5 कंपनियां कौन सी हैं?


Zoominfo के मुताबिक, ईरान खोद्रो को बाद ये कंपनियां टॉप पर हैं.
2. Ofoq Kourosh Chain Stores- ग्रोसरी रिटेल कंपनी,रेवेन्यू- 14.8 बिलियन डॉलर. 
3. Mapna Group- ऊर्जा, युटिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट,रेवेन्यू- 8.7 बिलियन डॉलर.
4. Iran Tobacco- फूड-बेवरेज और मैनुफैक्चरिंग,रेवेन्यू-  8.2 बिलियन डॉलर. 
5.Iran National Petrochemical Industries: ईरान की नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी. रेवेन्यू- 6.9 बिलियन डॉलर.

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