तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर

4 . Rich Lined up to Buy this Car

4

इस कार के लिए अमीरों की लगती थी लाइन



ईरान खोद्रो की सबसे पॉपुलर कार थी Paykan. यह एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है तीर. यह ईरान में बनी पहली कार थी. इस कार ने लगभग 38 साल तक ईरान की सड़कों पर राज किया. डिस्कंटीन्यू होने के बाद यह कार क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुकी है. कार कलेक्टर्स आज भी इसके लिए लाइन में लगते हैं. रॉयटर्स की 2021 की एक खबर के मुताबिक, रोमानिया के हिटलर को ईरान के शाह की तरफ से दी गई Paykan जब नीलाम हुई तो उसे खरीदने के लिए कार कलेक्टर्स में होड़ लग गई थी.