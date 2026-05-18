Norway Religion Population: नॉर्वे में बदल रही लोगों की धार्मिक सोच, जानिए कौन से धर्म के है सबसे ज्यादा फॉलोवर्स

2 . यहां अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं हिंदू

2

नॉर्वे में हिंदू धर्म की बात करें यहां हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में हैं. हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 14,320 है. यह नॉर्वे की कुल आबादी का करीब 0.26 प्रतिशत है. ऐसे में साफ है कि यहां हिंदूओं की संख्या अल्पसंख्यक है.वहीं इनसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है. यहां मुसलमान करीब 3 से 4 प्रतिशत हैं.

(Credit Image AI)