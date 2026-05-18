FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सोशल मीडिया पर शोर ज्यादा, जमीन पर असर कम... क्या सिर्फ PR इवेंट बनकर रह गई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा

सोशल मीडिया पर शोर ज्यादा, जमीन पर असर कम... क्या सिर्फ PR इवेंट बनकर रह गई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा

Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

पाकिस्तान ने ग्वादर के बदले चीन से ऐसा क्या मांगा जिसने बढ़ाई दुनिया की टेंशन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा

पाकिस्तान ने ग्वादर के बदले चीन से ऐसा क्या मांगा जिसने बढ़ाई दुनिया की टेंशन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल 

भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल

सबसे ज्यादा बार IPL प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमें, जानें लिस्ट में कहां पर RCB का नाम

सबसे ज्यादा बार IPL प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमें, जानें लिस्ट में कहां पर RCB का नाम

घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी

घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी

HomePhotos

दुनिया

Norway Religion Population: नॉर्वे में बदल रही लोगों की धार्मिक सोच, जानिए कौन से धर्म के है सबसे ज्यादा फॉलोवर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं. पीएम 19 मई को तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गये हैं. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नॉर्वे में किस धर्म के लोग रहते हैं. यहां की धार्मिक बनावट क्या है. सबसे ज्यादा लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं...

Nitin Sharma | May 18, 2026, 06:15 PM IST

1.इस धर्म के बढ़ रहे हैं फॉलोवर्स

इस धर्म के बढ़ रहे हैं फॉलोवर्स
1

नॉर्वे में धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो यहां लगातार धर्म को न मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. हालांकि यहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसके बाद धर्म छोड़ने यानी नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.यहां अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं हिंदू

यहां अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं हिंदू
2

नॉर्वे में हिंदू धर्म की बात करें यहां हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में हैं. हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 14,320 है. यह नॉर्वे की कुल आबादी का करीब 0.26 प्रतिशत है. ऐसे में साफ है कि यहां हिंदूओं की संख्या अल्पसंख्यक है.वहीं इनसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है. यहां मुसलमान करीब 3 से 4 प्रतिशत हैं.

(Credit Image AI)

3.एशियाई समुदाय से आते हैं नॉर्वे के ज्यादातर हिंदू

एशियाई समुदाय से आते हैं नॉर्वे के ज्यादातर हिंदू
3

नॉर्वे में रहने वाले ज्यादातर हिंदू दक्षिण एशियाई समुदाय श्रीलंकाई तमिल और भारतीय हैं. यहां पिछले कुछ सालों में हिंदूओं की संख्या बढ़ी है. इसकी वजह यहां आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनका सहयोग होना है, जो नॉर्वे में हिंदू समुदाय के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. 

(Credit Image AI)

4.इस धर्म के हैं सबसे ज्यादा लोग

इस धर्म के हैं सबसे ज्यादा लोग
4

नॉर्वे में बसे ज्यादा और प्रमुख धर्म ईसाई है. नॉर्वे के करीब 68 से 75 प्रतिशत आबादी के लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं. यही वजह है कि यहां पर चर्च की संख्या भी काफी ज्यादा है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.नास्तिक लोगों की बढ़ रही संख्या

नास्तिक लोगों की बढ़ रही संख्या
5

​​रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय में नॉर्वे के अंदर धर्म को छोड़ने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसमें लोग सभी धर्मों को त्याग रहे हैं. चाहे फिर ईसाई हो या हिंदू ये लोग हर धर्म को छोड़कर अलग हो रहे हैं.

(Credit Image AI)

6.नास्तिक लोगों की बढ़ रही संख्या

नास्तिक लोगों की बढ़ रही संख्या
6

नॉर्वे में लगातार धर्म को छोड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अगर आंकड़ों की मानें तो पिछले कुछ ही सालों में नॉर्वे की जनसंख्या के लगभग 20 से 25 प्रतिशत लोग धर्म को त्यागकर नास्तिक बन गये हैं. 

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल 
भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल
सबसे ज्यादा बार IPL प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमें, जानें लिस्ट में कहां पर RCB का नाम
सबसे ज्यादा बार IPL प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमें, जानें लिस्ट में कहां पर RCB का नाम
घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी
घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी
Norway Religion Population: नॉर्वे में बदल रही लोगों की धार्मिक सोच, जानिए कौन से धर्म के है सबसे ज्यादा फॉलोवर्स
नॉर्वे में बदल रही लोगों की धार्मिक सोच, जानिए कौन से धर्म के है सबसे ज्यादा फॉलोवर्स
भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार
भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
Numerology: ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह 
ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह
Numerology: इन बर्थ डेट वाली लड़कियां बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर!
Numerology: इन बर्थ डेट वाली लड़कियां बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर!
MORE
Advertisement