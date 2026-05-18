Norway Religion Population: नॉर्वे में बदल रही लोगों की धार्मिक सोच, जानिए कौन से धर्म के है सबसे ज्यादा फॉलोवर्स

दुनिया
Nitin Sharma | May 18, 2026, 06:15 PM IST
1.इस धर्म के बढ़ रहे हैं फॉलोवर्स
नॉर्वे में धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो यहां लगातार धर्म को न मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. हालांकि यहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसके बाद धर्म छोड़ने यानी नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है.
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2.यहां अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं हिंदू
नॉर्वे में हिंदू धर्म की बात करें यहां हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में हैं. हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 14,320 है. यह नॉर्वे की कुल आबादी का करीब 0.26 प्रतिशत है. ऐसे में साफ है कि यहां हिंदूओं की संख्या अल्पसंख्यक है.वहीं इनसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है. यहां मुसलमान करीब 3 से 4 प्रतिशत हैं.
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3.एशियाई समुदाय से आते हैं नॉर्वे के ज्यादातर हिंदू
नॉर्वे में रहने वाले ज्यादातर हिंदू दक्षिण एशियाई समुदाय श्रीलंकाई तमिल और भारतीय हैं. यहां पिछले कुछ सालों में हिंदूओं की संख्या बढ़ी है. इसकी वजह यहां आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनका सहयोग होना है, जो नॉर्वे में हिंदू समुदाय के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है.
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4.इस धर्म के हैं सबसे ज्यादा लोग
नॉर्वे में बसे ज्यादा और प्रमुख धर्म ईसाई है. नॉर्वे के करीब 68 से 75 प्रतिशत आबादी के लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं. यही वजह है कि यहां पर चर्च की संख्या भी काफी ज्यादा है.
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5.नास्तिक लोगों की बढ़ रही संख्या
रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय में नॉर्वे के अंदर धर्म को छोड़ने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसमें लोग सभी धर्मों को त्याग रहे हैं. चाहे फिर ईसाई हो या हिंदू ये लोग हर धर्म को छोड़कर अलग हो रहे हैं.
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6.नास्तिक लोगों की बढ़ रही संख्या
नॉर्वे में लगातार धर्म को छोड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अगर आंकड़ों की मानें तो पिछले कुछ ही सालों में नॉर्वे की जनसंख्या के लगभग 20 से 25 प्रतिशत लोग धर्म को त्यागकर नास्तिक बन गये हैं.
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