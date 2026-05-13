होटल का कमरा नहीं, ये उस देश की जेल है जहां PM मोदी जाने वाले हैं, चौंका देगा अंदर का नजारा!

1 . नॉर्वे की जेल किसी होटल से कम नहीं

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पूरी दुनिया में नॉर्वे की जेलों को सबसे बेहतर माना जाता है. यहां की जेल व्यवस्था का आधार सुधार है, न कि सज़ा. नॉर्वे ने 90 के दशक में अपने जेलों के सिस्टम में बदलाव किया. नॉर्वे का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को उनके परिवार से अलग रह रहे हो, तो उन्हें कम से कम घर जैसा माहौल दो. यहां की जेलों में कैदी वैसे ही रहते हैं जैसे किसी सर्वसुविधायुक्त अपार्टमेंट में रूममेट्स रहते हों. सबके को अलग कमरे मिलते हैं. इसके साथ ही उन्हें कॉमन किचन, जिम, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम भी दिए जाते हैं. फोटो- रॉयटर्स