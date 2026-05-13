होटल का कमरा नहीं, ये उस देश की जेल है जहां PM मोदी जाने वाले हैं, चौंका देगा अंदर का नजारा!

दुनिया
Kusum Lata | May 13, 2026, 05:12 PM IST
1.नॉर्वे की जेल किसी होटल से कम नहीं
पूरी दुनिया में नॉर्वे की जेलों को सबसे बेहतर माना जाता है. यहां की जेल व्यवस्था का आधार सुधार है, न कि सज़ा. नॉर्वे ने 90 के दशक में अपने जेलों के सिस्टम में बदलाव किया. नॉर्वे का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को उनके परिवार से अलग रह रहे हो, तो उन्हें कम से कम घर जैसा माहौल दो. यहां की जेलों में कैदी वैसे ही रहते हैं जैसे किसी सर्वसुविधायुक्त अपार्टमेंट में रूममेट्स रहते हों. सबके को अलग कमरे मिलते हैं. इसके साथ ही उन्हें कॉमन किचन, जिम, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम भी दिए जाते हैं. फोटो- रॉयटर्स
2.दुनिया की सबसे मानवीय जेल
नॉर्वे के Halden Prison को दुनिया की सबसे मानवीय जेल कहा जाता है. इस जेल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहां कैदियों को जेल वाली फीलिंग कम से कम आए. इस जेल में गार्ड्स खुद को गार्ड नहीं, प्रिसन ऑफिसर कहते हैं, जो सुरक्षा के साथ-साथ कैदियों के साथ खाते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनके साथ वॉक करते हैं ताकि वो कैदियों को मोटिवेट कर सकें. फोटो- रॉयटर्स
3.जेल में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक, नॉर्वे की Bastoy जेल में कैदी फ्लैमेट्स की तरह रहते हैं. यह जेल एक द्वीप में बना है. य कपड़े पहन सकते हैं. जेल में दुकान भी है, जहां से वो सामान खरीद सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. जेल में चर्च भी है. कैदियों के लिए मूवी रुम की सुविधा भी है. वो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं. फुटबॉल खेल सकते हैं, जिम में वर्कआउट कर सकते हैं. कैदियों के लिए जेल में एक बार खाना बनता है, उसके अलावा वो खुद बनाकर खा सकते हैं. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
4.जेल में क्या काम करते हैं कैदी?
सामान्य सुधार गृहों की तरह ही Bastoy Prison में भी कैदियों से काम कराया जाता है. वो यहां घोड़ों और भेड़ों का ध्यान रखते हैं. सब्जियां उगाते हैं, पेड़ काटते हैं. इस जेल में कैदियों को रिलीज़ के बाद के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. जेल से निकलने के बाद घर और काम ढूंढने में भी उनकी मदद की जाती है. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
5.ज्यादातर मामलों में एक साल से भी कम की सज़ा
नॉर्वे में उम्रकैद नहीं दी जाती. वहां सबसे लंबी सज़ा 21 साल की मिलती है. कुछ रेयर मामलों में 30 साल तक की भी सज़ा दी जाती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक, 90 प्रतिशत मामलों में कैदियों को एक साल से भी कम की सज़ा मिलती है. औसत 8 महीने की सज़ा कैदियों को मिलती है. फोटो- यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनग्रैब
6.केवल 20% कैदी दोबारा अपराध करते हैं
नॉर्वे की जेलों से बाहर निकलने के बाद केवल 20% कैदी ऐसे होते हैं जो दो साल के अंदर दोबारा अपराध करते हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, UK में करीब 50% कैदी जेल से छूटने के एक साल के अंदर दोबारा जेल पहुंच जाते हैं. वहीं, अमेरिका में लगभग 50% कैदी तीन साल के अंदर फिर से कन्विक्ट हो जाते हैं. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स