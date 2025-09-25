दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
नितिन शर्मा | Sep 25, 2025, 02:17 PM IST
1.नील नदी
यह नील नदी है, जो अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है, जिनमें मिस्र, युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान, तंजानिया, रवांडा और अन्य कई देश शामिल हैं. नील नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है.
2.11 देशों से होकर बहती है नदी
इस सवाल का जवाब है नील नदी. यह नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है, जिनमें मिस्र, युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान, तंजानिया, रवांडा और अन्य देश शामिल हैं. नील नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है.
3.कृषि और व्यापार का केंद्र
नील नदी का महत्व केवल इसकी लंबाई के कारण ही नहीं, बल्कि इसके आसपास की संस्कृतियों, इतिहास और लोगों के कारण भी है. यह नदी प्राचीन मिस्र की संस्कृति, कृषि और व्यापार का केंद्र रही है. इस नदी के तट पर कई ऐतिहासिक घटनाएँ घटीं और आदिवासी जनजातियों का जीवन भी इसके इर्द-गिर्द घूमता रहा.
4.नील नदी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था
आज भी नील नदी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए भी किया जाता है.