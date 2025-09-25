दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

3 . कृषि और व्यापार का केंद्र

3

नील नदी का महत्व केवल इसकी लंबाई के कारण ही नहीं, बल्कि इसके आसपास की संस्कृतियों, इतिहास और लोगों के कारण भी है. यह नदी प्राचीन मिस्र की संस्कृति, कृषि और व्यापार का केंद्र रही है. इस नदी के तट पर कई ऐतिहासिक घटनाएँ घटीं और आदिवासी जनजातियों का जीवन भी इसके इर्द-गिर्द घूमता रहा.