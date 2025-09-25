FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

हमारे आस-पास बहुत सी चीज़ें घटित होती रहती हैं, लेकिन हमें उनका एहसास ही नहीं होता. कई बार हम स्कूल में सीखी गई बातें भूल जाते हैं. लेकिन कुछ ज़रूरी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान में इज़ाफ़ा करती हैं और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल देती हैं.

नितिन शर्मा | Sep 25, 2025, 02:17 PM IST

1.नील नदी

नील नदी
1

यह नील नदी है, जो अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है, जिनमें मिस्र, युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान, तंजानिया, रवांडा और अन्य कई देश शामिल हैं. नील नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है.

2.11 देशों से होकर बहती है नदी

11 देशों से होकर बहती है नदी
2

इस सवाल का जवाब है नील नदी. यह नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है, जिनमें मिस्र, युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान, तंजानिया, रवांडा और अन्य देश शामिल हैं. नील नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है.

3.कृषि और व्यापार का केंद्र

कृषि और व्यापार का केंद्र
3

नील नदी का महत्व केवल इसकी लंबाई के कारण ही नहीं, बल्कि इसके आसपास की संस्कृतियों, इतिहास और लोगों के कारण भी है. यह नदी प्राचीन मिस्र की संस्कृति, कृषि और व्यापार का केंद्र रही है. इस नदी के तट पर कई ऐतिहासिक घटनाएँ घटीं और आदिवासी जनजातियों का जीवन भी इसके इर्द-गिर्द घूमता रहा.

4.नील नदी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था

नील नदी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था
4

आज भी नील नदी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए भी किया जाता है.

