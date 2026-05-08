Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका

6 . How to keep your home rat-free

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घर में चूहों का बसेरा बनने से कैसे रोकें?

आपके घर में चूहा घर न बना पाए, इसके लिए तीन बेहद ज़रूरी काम आपको करने होंगे. एंट्री बंद, फूड सोर्स बंद और दूर रखने का जुगाड़. सबसे पहले घर के सभी ऐसे एंट्री पॉइंट्स को कवर करना होगा जहां से चूहे घर में घुस सकते हैं. जैसे नालियों में जाली लगाएं और खिड़की-दरवाजे बंद करके रखें. इसके बाद घर में कहीं पर भी खाने की चीज़ें खुली न रखें. सब्जियों को बंद जाली में रखें, खाने पीने की चीज़ें डब्बों में और रसोई का डस्टबिन खुला न रखें. चूहों को घर से दूर रखने के लिए पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल कई लोग करते हैं. कॉटन बॉल को पेपरमिंट ऑयल से भिगाकर हर उस जगह पर रखा जा सकता है, जहां चूहे घर बनाते हैं. (फोटो- कैन्वा)

