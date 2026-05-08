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Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका

घर में चूहा या उसकी गंदगी दिखते ही कहीं आप भी झाड़ू तो नहीं उठा लेते? अगर हां तो ऐसा बिल्कुल न करें. सफाई ज़रूरी है, लेकिन झाड़ू से चूहे की गंदी साफ करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स ने चूहे की गंदगी साफ करने का सही तरीका बताया है.

Kusum Lata | May 08, 2026, 02:54 PM IST

1.Rat Infestation is highly dangerous

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चूहे की गंदगी है खतरनाक

घर में चूहे केवल गंदगी नहीं फैलाते. उनके मल, पेशाब, लार और मरे हुए शरीर कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया के घर होते हैं. इनके संपर्क में आने पर चूहों के वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. (फोटो- कैन्वा)

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2.Hantavirus spreads due to rats

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चूहों से कौन सी बीमारी फैल सकती है

डच क्रूज़ शिप MV Hondius में हंतावायरस का प्रकोप फैला है. हंतावायरस चूहों से फैलने वाली बीमारी है. यह संक्रमित चूहों के मल, पेशाब, लार के संपर्क में आने से फैल सकता है. फिलहाल हंतावायरस के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है. इसे शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी-बुखार जैसे होते हैं. (फोटो- कैन्वा)

3.Why Sweeping Rat Infested Area is Harmful

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चूहे की गंदगी पर झाड़ू लगाना क्यों पड़ सकता है भारी?

चूहे की गंदगी में तमाम तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं. झाड़ू लगाने या वैक्यूम क्लीन करने पर ये वायरस हवा में फैल सकते हैं और सांस के जरिए आपके शरीर में जा सकते हैं. इससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है. अगर चूहे हंतावायरस जैसे किसी वायरस से संक्रमित हुए तो इंफेक्शन जानलेवा हो सकता है. इसलिए चूहे की गंदगी पर सीधे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. (फोटो- कैन्वा)

4.How to Clean Rat Infested Area

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चूहे की गंदगी साफ करने का सही तरीका क्या है?

अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल (CDC) ने चूहे की गंदगी साफ करने का सही तरीका बताया है. जिस इलाके में चूहे ने गंदगी फैलाई हो, वहां पहले फिनाइल का छिड़काव करें. इतना कि वो इलाका पूरा गीला हो जाए. 5 मिनट बाद पेपर टॉवेल या पन्नी की मदद से उस पूरी गंदगी को उठाएं. इसके बाद उस जगह पर फिनाइल से अच्छे से पोछा लगाएं. मरे हुए चूहे को हटाने के लिए भी यही तरीका अपनाएं. (फोटो- कैन्वा)

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5.Mistakes to Avoid While cleaning Rat Infested Area

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सफाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें

चूहे की गंदगी हाथ से सीधे न उठाएं. ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स न हों तो हाथ पर पन्नी बांध लें. हाथ से सीधा कचरा उठाने पर आपके नाखून में गंदगी फंस सकती है, जो आपके लिए नुकसानदेह होगी. सफाई के बाद डस्टबिन के कचरे को बांधकर बाहर निकाल दें. साबुन से हाथ अच्छे धोएं.  (फोटो- कैन्वा)

6.How to keep your home rat-free

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घर में चूहों का बसेरा बनने से कैसे रोकें?

आपके घर में चूहा घर न बना पाए, इसके लिए तीन बेहद ज़रूरी काम आपको करने होंगे. एंट्री बंद, फूड सोर्स बंद और दूर रखने का जुगाड़. सबसे पहले घर के सभी ऐसे एंट्री पॉइंट्स को कवर करना होगा जहां से चूहे घर में घुस सकते हैं. जैसे नालियों में जाली लगाएं और खिड़की-दरवाजे बंद करके रखें. इसके बाद घर में कहीं पर भी खाने की चीज़ें खुली न रखें. सब्जियों को बंद जाली में रखें, खाने पीने की चीज़ें डब्बों में और रसोई का डस्टबिन खुला न रखें. चूहों को घर से दूर रखने के लिए पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल कई लोग करते हैं. कॉटन बॉल को पेपरमिंट ऑयल से भिगाकर हर उस जगह पर रखा जा सकता है, जहां चूहे घर बनाते हैं. (फोटो- कैन्वा)
 

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