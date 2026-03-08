एक्ट्रेस से कम हसीन नहीं बालेन शाह की पत्नी Sabina Kafle, फिल्मी कहानी की तरह है इनकी लव स्टोरी

2 . कितनी पढ़ी-लिखी हैं सबीना काफले: How educated is Sabina Kafle?

लोग बालेन शाह की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं. उनकी सबीना काफले से शादी कैसे हुई? बताया जाता है कि बालेन-सबीना की लव स्टोरी एक फिल्मी कहानी की तरह है. सबीना काफले एक लेखिका हैं और नेपाल के मोरंग जिले के उरलाबारी की रहने वाली हैं. उन्होंने नोबल कॉलेज से पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया. सबीना को प्रेम और जीवन के बारे में कविताएं लिखने का बहुत शौक था. (Photo:@sabinakafleofficial)