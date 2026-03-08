एक्ट्रेस से कम हसीन नहीं बालेन शाह की पत्नी Sabina Kafle, फिल्मी कहानी की तरह है इनकी लव स्टोरी

दुनिया
रईश खान | Mar 08, 2026, 12:14 AM IST
1.बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना तय
RSP पार्टी की ओर से बालेन शाह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. इस बीच उनकी पत्नी सबीना काफले (Sabina Kafle) की भी चर्चा होने लगी है. (Photo:@sabinakafleofficial)
2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं सबीना काफले: How educated is Sabina Kafle?
लोग बालेन शाह की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं. उनकी सबीना काफले से शादी कैसे हुई? बताया जाता है कि बालेन-सबीना की लव स्टोरी एक फिल्मी कहानी की तरह है. सबीना काफले एक लेखिका हैं और नेपाल के मोरंग जिले के उरलाबारी की रहने वाली हैं. उन्होंने नोबल कॉलेज से पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया. सबीना को प्रेम और जीवन के बारे में कविताएं लिखने का बहुत शौक था. (Photo:@sabinakafleofficial)
3.कविताएं पढ़कर दे बैठे दिल
सबीना काफले इन कविताओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थीं. जिन्हें रैपर बालेन शाह पढ़ा करते थे. उनको सबीना की कविताएं इतनी पसंद आने लगी कि वह उनके दीवाने हो गए. (Photo:@sabinakafleofficial)
4.कब हुई थी पहली मुलाकात?
2017 में एक साहित्य कार्यक्रम के दौरान बालेन शाह की सबीना काफले से पहली मुलाकात हुई. जहां उनकी खूबसूरती देख बालेन भौचक्का रह गए. अभी तक वह उनकी कविताओं और सादगी के दीवाने थे, लेकिन अब उनकी खूबसूरती भी दिल में घंटी बजा रही थी. (Photo:@sabinakafleofficial)
5.सादगी और खूबसूरती पर हुए लट्टू
बालेन ने एक मंच से कहा था कि सबीना की सादगी ने उनका सबसे ज्यादा दिल जीता. जिसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई. कुछ मुलाकातों के बाद एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया. फरवरी 2028 में दोनों ने शादी कर ली. (Photo:@sabinakafleofficial)
6.Sabina Kafle के सोशल मीडिया पर एक्टिव
बालेन ने बताया था कि उन्होंने शादी इतनी साधारण तरीके से की थी कि दोनों तरफ से कुछ ही करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था. शादी के कुछ साल बाद 2023 में कपल के घर में बेटी का जन्म हुआ. Sabina Kafle सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनको लाखों फॉलोअर्स हैं. (Photo:@sabinakafleofficial)