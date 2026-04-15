MQ-4C ट्राइटन से लेकर MQ-9 रीपर तक... Iran युद्ध में ढेर हुए अमेरिका के ये 25 ड्रोन्स!

3 . क्लास-A की कैटेगरी में होता है ये नुकसान

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US नेवी सुरक्षा कमांड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन क्रैश हो गया था. वह दुश्मन के हमले में नहीं मारा गया. इस घटना को क्लास-A मिसहैप माना गया, यानी 25 लाख डॉलर से ज्यादा के नुकसान होने पर इस कैटेगरी में रखा जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई.

