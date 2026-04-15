MQ-4C ट्राइटन से लेकर MQ-9 रीपर तक... Iran युद्ध में ढेर हुए अमेरिका के ये 25 ड्रोन्स!

दुनिया
रईश खान | Apr 15, 2026, 08:23 PM IST
1.250 मिलियन डॉलर का था ड्रोन
US का हाई-एल्टीट्यूड, लॉन्ग-एंड्योरेंस (HALE) मैरीटाइम एयरक्राफ्ट 10 अप्रैल 2026 को फारस की खाड़ी में क्रैश हो गया था. CBS के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस घटना से अमेरिका को 240-250 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है.
2.पर्शियन गल्फ से हुआ था गायब
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत 2.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा के नुकसान को क्लास-A की दुर्घटना माना जाता है. The War Zone वेबसाइट के अनुसार, अमेरिका का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल को पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ान भर रहा था. तभी अचानक वह फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया.
3.क्लास-A की कैटेगरी में होता है ये नुकसान
US नेवी सुरक्षा कमांड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन क्रैश हो गया था. वह दुश्मन के हमले में नहीं मारा गया. इस घटना को क्लास-A मिसहैप माना गया, यानी 25 लाख डॉलर से ज्यादा के नुकसान होने पर इस कैटेगरी में रखा जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई.
4.अमेरिका का दावा खुद हुए क्रैश
दरअसल, अमेरिका के इस ड्रोन के गायब होने के बाद दावा किया जा रहा था कि ईरान ने उसे मार गिराया. लेकिन अब US इस दावे को खारिज कर रहा है. अमेरिका इससे पहले भी फाइटर जेट और ड्रोन के मारे जाने के दावों को खारिज करता रहा है.
5.960 मिलियन डॉलर के ड्रोन्स तबाह
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के पिछले एक हफ्ते में 25 से ज्यादा ड्रोन्स ढेर हो चुके हैं. इनमें 240 मिलियन डॉलर का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन और 720 मिलियन डॉलर के 24 रीपर ड्रोन्स शामिल हैं. इन ड्रोन्स की वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है.