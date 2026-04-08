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एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे

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एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे

आज के दौर में युद्धों में मिसाइलों की भूमिका बेहद अहम हो गई है, क्योंकि मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी सटीक निशाना बना सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया में किस देश के पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है? 

Anil | Apr 08, 2026, 02:58 PM IST

1.एशिया में इन देशों के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल

एशिया में इन देशों के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल
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दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल रूस के पास है, जिसका नाम RS-28 Sarmat है यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी रेंज 18,000 किमी से ज्यादा है. लेकिन क्या आपको पता है कि एशिया में किस देश के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल है?
 

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2.चीन के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल

चीन के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल
2

लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की मामले में चीन अभी पूरे एशिया में टॉप पर है. उसके अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस DF-41 नाम की मिसाइल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी मारक क्षमता लगभग 12,000 से 15,000 किमी है. 
 

3.परमाणु हथियार ले जानी वाली मिसाइल

परमाणु हथियार ले जानी वाली मिसाइल
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यह एक बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है, जिसकी स्पीड 30,000 किमी/घंटा से ज्यादा है. चीन अपने घर से ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों को निशाना बना सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह कि ये एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है.
 

4.अग्नि-V की ताकत

अग्नि-V की ताकत
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इस रेंज के साथ अग्नि-V की पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में बैठे दुश्मनों को निशाना बना सकती है. भारत अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करने के लिए अग्नि VI पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग 10,000 से 12,000 किमी होगी. 
 

TRENDING NOW

5.भारत की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल

भारत की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल
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अगर भारत की बात करे, तो यहां कई लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा लंबी दूरी की अग्नि-V (Agni-V) मिसाइल है. यह देश की पहली और सबसे उन्नत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी से ज्यादा है. 
 

6. पाकिस्तान की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल

पाकिस्तान की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल
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वहीं, अगर पाकिस्तान की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल पर नजर डाले तो उसके पास शाहीन-III है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2,750 किमी है.  ठोस फ्यूल वाली यह मिसाइल परमाणु बम कैरी करने में सक्षम है. कहा जाता है कि इसे मुख्य रूप से भारत के अग्नि-III के जवाब में विकसित किया था.
 

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