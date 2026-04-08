एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे

1 . एशिया में इन देशों के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल

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दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल रूस के पास है, जिसका नाम RS-28 Sarmat है यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी रेंज 18,000 किमी से ज्यादा है. लेकिन क्या आपको पता है कि एशिया में किस देश के पास सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल है?

