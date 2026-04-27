दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा, शॉर्ट में सिर्फ 2 अक्षर में लिखते हैं

4 . हर देश का बातचीत में छोटा नाम करते हैं इस्तेमाल

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बता दें कि इतने लंबे नाम होने के बावजूद लोग आम बातचीत में छोटे नाम ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसा पूरा नाम बोलने के बजाय लोग सिर्फ United Kingdom कहते हैं, क्योंकि यह आसान और सुविधाजनक होता है. हालांकि सबसे लंबे देश का नाम सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बताता है कि देश कैसे बने, कैसे बदले और वे खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं. (AI Image)

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