दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा, शॉर्ट में सिर्फ 2 अक्षर में लिखते हैं

दुनिया
Abhay Sharma | Apr 27, 2026, 03:51 PM IST
1.दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा
बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा आधिकारिक देश का नाम है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, जिसमें कुल 45 अक्षर हैं. यह नाम ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के कुछ हिस्सों के ऐतिहासिक एकीकरण को दर्शाता है. आमतौर पर इसे 'यूके' (UK) या 'ब्रिटेन' भी कहा जाता है, यानी इसे 2 अक्षर में लिखते हैं.
2.इन देशों का नाम भी हैं लंबे
इसके अलावा दुनिया में कई और देश भी हैं जिनके आधिकारिक नाम काफी लंबे हैं. इनमें Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Federal Democratic Republic of Ethiopia, People's Democratic Republic of Algeria, Independent State of Papua New Guinea, Federal Democratic Republic of Nepal और Democratic People's Republic of Korea शामिल है.
3.नाम में लगे ये शब्द बताते हैं देश की पहचान
बता दें कि लंबे देश के नाम आमतौर पर उस देश की शासन व्यवस्था को भी बताते हैं. जैसे “डेमोक्रेटिक रिपब्लिक”, “फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक” या “इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन रिपब्लिक” जैसे शब्द यह संकेत देते हैं कि सरकार कैसे काम करती है. कई नाम देश के इतिहास से जुड़े होते हैं और कुछ नाम स्वतंत्रता आंदोलनों को दर्शाते हैं.
4.हर देश का बातचीत में छोटा नाम करते हैं इस्तेमाल
बता दें कि इतने लंबे नाम होने के बावजूद लोग आम बातचीत में छोटे नाम ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसा पूरा नाम बोलने के बजाय लोग सिर्फ United Kingdom कहते हैं, क्योंकि यह आसान और सुविधाजनक होता है. हालांकि सबसे लंबे देश का नाम सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बताता है कि देश कैसे बने, कैसे बदले और वे खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं. (AI Image)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से