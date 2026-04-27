FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
नृसिंह जयंती पर जरूर करें इस प्रभावशाली मंत्र का जाप, भगवान नरसिंह की कृपा से भय शत्रु और कंगाली से मिलेगी मुक्ति 

नृसिंह जयंती पर जरूर करें इस प्रभावशाली मंत्र का जाप, भगवान नरसिंह की कृपा से भय शत्रु और कंगाली से मिलेगी मुक्ति

राघव चड्ढा के फैसले से राज्यसभा में पलट गया पूरा खेल! बदले समीकरण से NDA को जबरदस्त फायदा

राघव चड्ढा के फैसले से राज्यसभा में पलट गया पूरा खेल! बदले समीकरण से NDA को जबरदस्त फायदा

पूरन के सामने पहले भी मेडन सुपर ओवर फेंक चुके थे नरेन, फिर LSG ने क्यों पैर पर मारी कुल्हाड़ी? हेड कोच ने दिया जवाब

पूरन के सामने पहले भी मेडन सुपर ओवर फेंक चुके थे नरेन, फिर LSG ने क्यों पैर पर मारी कुल्हाड़ी? हेड कोच ने दिया जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर

भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर

UPSC Exam Cost: एक सिविल सर्वेंट बनाने के पीछे कितना खर्च करती है सरकार?

UPSC Exam Cost: एक सिविल सर्वेंट बनाने के पीछे कितना खर्च करती है सरकार?

क्या सच में Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखने से बढ़ती है स्पीड? रिजल्ट पर नहीं कर पाएंगे यकीन

क्या सच में Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखने से बढ़ती है स्पीड? रिजल्ट पर नहीं कर पाएंगे यकीन

HomePhotos

दुनिया

दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा, शॉर्ट में सिर्फ 2 अक्षर में लिखते हैं

Longest Country Name: क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे लंबा नाम किस देश का है? देश का नाम उसके इतिहास, राजनीति और पहचान के बारे में बहुत कुछ बताता है. आज हम आपको उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम दुनिया में सबसे लंबा है.

Abhay Sharma | Apr 27, 2026, 03:51 PM IST

1.दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा

दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा
1

बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा आधिकारिक देश का नाम है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, जिसमें कुल 45 अक्षर हैं. यह नाम ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के कुछ हिस्सों के ऐतिहासिक एकीकरण को दर्शाता है. आमतौर पर इसे 'यूके' (UK) या 'ब्रिटेन' भी कहा जाता है, यानी इसे 2 अक्षर में लिखते हैं.   

Advertisement

2.इन देशों का नाम भी हैं लंबे 

इन देशों का नाम भी हैं लंबे 
2

इसके अलावा दुनिया में कई और देश भी हैं जिनके आधिकारिक नाम काफी लंबे हैं. इनमें Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Federal Democratic Republic of Ethiopia, People's Democratic Republic of Algeria, Independent State of Papua New Guinea, Federal Democratic Republic of Nepal और Democratic People's Republic of Korea शामिल है. 

3.नाम में लगे ये शब्द बताते हैं देश की पहचान 

नाम में लगे ये शब्द बताते हैं देश की पहचान 
3

बता दें कि लंबे देश के नाम आमतौर पर उस देश की शासन व्यवस्था को भी बताते हैं. जैसे “डेमोक्रेटिक रिपब्लिक”, “फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक” या “इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन रिपब्लिक” जैसे शब्द यह संकेत देते हैं कि सरकार कैसे काम करती है. कई नाम देश के इतिहास से जुड़े होते हैं और कुछ नाम स्वतंत्रता आंदोलनों को दर्शाते हैं. 

4.हर देश का बातचीत में छोटा नाम करते हैं इस्तेमाल

हर देश का बातचीत में छोटा नाम करते हैं इस्तेमाल
4

बता दें कि इतने लंबे नाम होने के बावजूद लोग आम बातचीत में छोटे नाम ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसा पूरा नाम बोलने के बजाय लोग सिर्फ United Kingdom कहते हैं, क्योंकि यह आसान और सुविधाजनक होता है. हालांकि सबसे लंबे देश का नाम सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बताता है कि देश कैसे बने, कैसे बदले और वे खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं. (AI Image)   

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर
भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर
UPSC Exam Cost: एक सिविल सर्वेंट बनाने के पीछे कितना खर्च करती है सरकार?
UPSC Exam Cost: एक सिविल सर्वेंट बनाने के पीछे कितना खर्च करती है सरकार?
क्या सच में Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखने से बढ़ती है स्पीड? रिजल्ट पर नहीं कर पाएंगे यकीन
क्या सच में Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखने से बढ़ती है स्पीड? रिजल्ट पर नहीं कर पाएंगे यकीन
दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा, शॉर्ट में सिर्फ 2 अक्षर में लिखते हैं
दुनिया में इस देश का नाम सबसे लंबा, शॉर्ट में सिर्फ 2 अक्षर में लिखते हैं
चीन का ये छोटा सा हथियार भारत के S-400 के लिए बड़ा खतरा! सुदर्शन चक्र भेदने के लिए ड्रैगन ने क्या बना दिया?
चीन का ये छोटा सा हथियार भारत के S-400 के लिए बड़ा खतरा! सुदर्शन चक्र भेदने के लिए ड्रैगन ने क्या बना दिया?
MORE
Advertisement
धर्म
Mohini Ekadashi Ki Katha: मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा
Mohini Ekadashi 2026:मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा
Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां   
डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां
धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास
धन, शांति और सफलता के लिए मोहिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास
MORE
Advertisement