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पेट्रोल-डीजल और LPG की किल्लत से पाकिस्तान में 'लॉकडाउन', शहबाज शरीफ ने उठाए सख्त कदम, हालात कब होंगे सामान्य?

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पेट्रोल-डीजल और LPG की किल्लत से पाकिस्तान में 'लॉकडाउन', शहबाज शरीफ ने उठाए सख्त कदम, हालात कब होंगे सामान्य?

ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोकने के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है और शहबाज सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, हालांकि पाकिस्तान सरकार ने जनता को एक गुड न्यूज भी दी है...

Jaya Pandey | Apr 07, 2026, 02:08 PM IST

1.पाकिस्तान में लगा 'लॉकडाउन'

पाकिस्तान में लगा 'लॉकडाउन'
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इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध बरकरार है. ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोकने से दुनियाभर को एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल की कमी से जूझना पड़ रहा है. इससे ऊर्जा बाजारों में हलचल मच गई है और दक्षिण एशिया और यूरोप के कई देश प्रभावित हुए हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए देशों ने अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद को इन दिक्कतों से बचाने में नाकाम रहा है और इसे लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.
(Image: AI Generated)

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2.मीटिंग में पाकिस्तानी पीएम ने लिया सख्त फैसला

मीटिंग में पाकिस्तानी पीएम ने लिया सख्त फैसला
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पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ऊर्जा संरक्षण पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह कठिन फैसला लिया गया. किराना की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार के मॉल भी रात 8 बजे बंद हो जाएंगे, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक खुला रहने की अनुमति दी गई है. बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बेकरी, रेस्तरां, तंदूर और दूसरे भोजनालय रात 10 बजे बंद हो जाएंगे. 
(Image: Pakistan PMO)

3.रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे मार्केट और शॉपिंग मॉल

रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे मार्केट और शॉपिंग मॉल
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पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने लॉकडाउन का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है. पाकिस्तान पीएमओ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी गई. पाकिस्तान सरकार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में बाजारों, शॉपिंग मॉल और कॉमर्शियल क्षेत्रों को रात 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया है.
(Image: AI Generated)

4.मैरेज हॉल रात 10 बजे होंगे बंद, मेडिकल स्टोर पर पाबंदी नहीं

मैरेज हॉल रात 10 बजे होंगे बंद, मेडिकल स्टोर पर पाबंदी नहीं
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मैरेज हॉल, पंडाल और दूसरे व्यावसायिक स्थल जहां शादियां होती हैं, रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे. रात 10 बजे के बाद निजी संपत्तियों और घरों में शादी समारोह आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. हालांकि मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों के खुलने का समय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा. बैठक में लिए गए फैसले 7 अप्रैल से प्रभावी होंगे. बता दें पाकिस्तान में स्कूल पहले ही एक महीने से बंद हैं. 
(Image: AI Generated)

TRENDING NOW

5.पाबंदियों के अलावा पाकिस्तान सरकार ने जनता को दी एक खुशखबरी

पाबंदियों के अलावा पाकिस्तान सरकार ने जनता को दी एक खुशखबरी
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शहबाज शरीफ ने गिलगित शहर और मुजफ्फरबाद की जनता को राहत देते हुए एक महीने के लिए इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है. इसका खर्च सरकार उठाएगी. इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर के देशों को दिक्कतें झेलती पड़ रही है, हालांकि स्थिति कब सामान्य होगी इसपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर देश अपने-अपने तरीके से स्थिति से निपटने में लगे हुए हैं.
(Image: AI Generated)

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