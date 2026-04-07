पेट्रोल-डीजल और LPG की किल्लत से पाकिस्तान में 'लॉकडाउन', शहबाज शरीफ ने उठाए सख्त कदम, हालात कब होंगे सामान्य?

1 . पाकिस्तान में लगा 'लॉकडाउन'

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इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध बरकरार है. ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोकने से दुनियाभर को एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल की कमी से जूझना पड़ रहा है. इससे ऊर्जा बाजारों में हलचल मच गई है और दक्षिण एशिया और यूरोप के कई देश प्रभावित हुए हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए देशों ने अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद को इन दिक्कतों से बचाने में नाकाम रहा है और इसे लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.

(Image: AI Generated)