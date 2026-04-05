ना एयरपोर्ट, ना करेंसी..फिर भी यूरोप का सबसे अमीर है यह देश, नाम जानकर चौंक जाएंगे

5 . कैसे बना यह देश अमीर

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इन सबके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह देश इतना अमीर कैसे है? बताया जाता है कि इसके पीछे कई अहम वजहें हैं, जो इसे एक अमीर देश बनाती हैं. यहां का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बहुत मजबूत है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कम आबादी, हाई-टेक टेक्नोलॉजी और मशीनों का बड़ा एक्सपोर्ट भी इसकी अमीरी की सबसे बड़ी वजहों में शामिल माना जाता है.

