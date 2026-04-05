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दुनिया

ना एयरपोर्ट, ना करेंसी..फिर भी यूरोप का सबसे अमीर है यह देश, नाम जानकर चौंक जाएंगे

दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश है, जिसका अपना एयरपोर्ट और खुद की करेंसी तक नहीं है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद यह यूरोप के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है.

Anil | Apr 05, 2026, 01:04 PM IST

1.दुनिया का सबसे अनोखा देश

दुनिया का सबसे अनोखा देश
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दुनिया के हर अमीर देश के पास खुद का एयरपोर्ट है और खुद की तो जरूर करेंसी होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसकी खुद की करेंसी तक नहीं है और न ही कोई एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक है. (All Images: Pinterest) 
 

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2.कौन सा है वो देश?

कौन सा है वो देश?
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इस देश का नाम का लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) है, जो यूरोप का एक बेहद छोटा सा देश है. यह देश  स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच पड़ता है और यहां की आबादी लगभग 40 हजार है. इन सब के बाद भी यह अमीर देशों की लिस्ट में शामिल है.
 

3.देश में नहीं कोई एयरपोर्ट

देश में नहीं कोई एयरपोर्ट
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इस देश ने अपना कोई एयरपोर्ट नहीं बना रखा है. यहां घूमने-फिरने या अन्य कामों के लिए आने वाले लोग अक्सर स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद वे बस, टैक्सी या ट्रेन पकड़कर लिकटेंस्टीन में एंट्री करते हैं. 
 

4.लिकटेंस्टीन की नहीं है कोई करेंसी

लिकटेंस्टीन की नहीं है कोई करेंसी
4

इसके अलावा लिकटेंस्टीन के पास अपनी करेंसी भी नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां लोग लेनदेन के लिए स्विस फ्रैंक का इस्तेमाल करते हैं.  बता दें कि, यह दुनिया की उन टॉप 10 करेंसी में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा लेन-देन या बिजनेस होता है.
 

TRENDING NOW

5.कैसे बना यह देश अमीर

कैसे बना यह देश अमीर
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इन सबके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह देश इतना अमीर कैसे है? बताया जाता है कि इसके पीछे कई अहम वजहें हैं, जो इसे एक अमीर देश बनाती हैं. यहां का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बहुत मजबूत है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कम आबादी, हाई-टेक टेक्नोलॉजी और मशीनों का बड़ा एक्सपोर्ट भी इसकी अमीरी की सबसे बड़ी वजहों में शामिल माना जाता है.
 

6.बेहद खूबसूरत है यह देश

बेहद खूबसूरत है यह देश
6

रिपोर्ट्स की मानें तो यहां एक संवैधानिक राजशाही है, जिसकी राजधानी का नाम वाडुज (Vaduz) है. यह देश अपनी खूबसूरत  अल्पाइन पहाड़ियों, विंटर स्पोर्ट्स और समृद्ध जीवन के लिए मशहूर है. पहले यह एक टैक्स हेवन यानि  स्वर्ग के रूप में जाना जाता था.
 

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