हथियारों की दुनिया में बड़ा धमाका! इस लैटिन अमेरिकी देश ने बनाया खूंखार सुपरसोनिक फाइटर जेट

3 . इस कंपनी की मदद से बना रहा फाइटर जेट्स

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ब्राजील ने साल 2014 में अपने पुराने फाइटर जेट्स को बदलने के लिए स्वीडन की साब (SAABb.ST) कंपनी को चुना था. ब्राजील को इस डील में बोइंग के एफ-18 सुपर हॉर्नेट फ्रांस के राफेल जैसे ऑप्शन भी मिले थे, लेकिन देश ने स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स को चुनना सही समझा. (Image: AI)

