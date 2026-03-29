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हथियारों की दुनिया में बड़ा धमाका! इस लैटिन अमेरिकी देश ने बनाया खूंखार सुपरसोनिक फाइटर जेट

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हथियारों की दुनिया में बड़ा धमाका! इस लैटिन अमेरिकी देश ने बनाया खूंखार सुपरसोनिक फाइटर जेट

आज के दौर में दुनिया का हर देश अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की होड़ में है, अब इस रेस में एक लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हो गया है. इस देश ने हाल ही में दुनिया के सामने अपना पहला स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर जेट पेश किया है. 

| Mar 29, 2026, 01:57 PM IST

1.सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा यह देश

सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा यह देश
1

आज के दौर में दुनिया का हर देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुटा है. इसमें वायु सेना पर खास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि आधुनिक युद्धों में नतीजें इसी से तय होने लगे हैं. अब इस क्षेत्र में लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी शामिल हो गया है. (Image: Reuters)
 

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2.कौन सा है वो देश?

कौन सा है वो देश?
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Reuters के मुताबिक, इस देश का नाम ब्राजील है, जिसने दुनिया के सामने अपने पहले स्वदेशी ग्रिपेन(Gripen) फाइटर जेट को पेश किया है. बताया जा रहा है कि यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है. (Image: AI)
 

3.इस कंपनी की मदद से बना रहा फाइटर जेट्स

इस कंपनी की मदद से बना रहा फाइटर जेट्स
3

ब्राजील ने साल 2014 में अपने पुराने फाइटर जेट्स को बदलने के लिए स्वीडन की साब (SAABb.ST) कंपनी को चुना था. ब्राजील को इस डील में बोइंग के एफ-18 सुपर हॉर्नेट फ्रांस के राफेल जैसे ऑप्शन भी मिले थे, लेकिन देश ने स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स को चुनना सही समझा. (Image: AI)
 

4.ब्राजील की एम्ब्रेयर बनाएगी आधुनिक फाइटर जेट्स

ब्राजील की एम्ब्रेयर बनाएगी आधुनिक फाइटर जेट्स
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स्वीडिश कंपनी साब के साथ हुए समझौते के तहत कुल 36 जेट विमानों का सौदा हुआ. इसमें सबसे खास बात यह थी कि 15 विमान ब्राजील की अपनी कंपनी एम्ब्रेयर के कारखाने (साओ पाउलो) में ही बनाए जाने थे. यह काम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत हो रहा है. (Image: AI)
 

TRENDING NOW

5.ब्राजील बनेगा फाइटर जेट्स का एक्सपोर्ट हब

ब्राजील बनेगा फाइटर जेट्स का एक्सपोर्ट हब
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ब्राजील अब फाइटर जेट्स का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि उन्हें दूसरे देशों को बेचेगा भी. साब कंपनी का कहना है कि वह ब्राजील को एक एक्सपोर्ट हब के रूप से स्थापित करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पड़ोसी देश कोलंबिया ने ग्रिपेन विमानों को खरीदने की योजना बनाई है.  (Image: AI)
 

6.सैन्य विमानों के क्षेत्र में आगे निकलता ब्राजील

सैन्य विमानों के क्षेत्र में आगे निकलता ब्राजील
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इस कामयाबी से साफ पता चलता है कि ब्राजील अब सैन्य विमानों की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. वहीं एम्ब्रेयर कंपनी का C-390 मिलेनियम कार्गो विमान पहले से ही यूरोप के कई देशों को पसंद आ चुका है. (Image: AI)
 

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