उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, sssc.uk.gov.in पर यूं करें चेक

BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

दुनिया

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने ढाका के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है. इस दुखद खबर के बाद हम आपको बताएंगे कि खालिदा अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है?

मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 12:30 PM IST

1.कब हुआ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का निधन?

1

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन आज मगंलवार 30 दिसंबर को 80 साल की उम्र में हुआ है. उन्होंने ढाका के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है और दुनिया को अलविदा कहा है. उनका जन्म 1945 में जलपाईगुड़ी में हुआ था.
 

2.खालिदा जिया के पति थे राष्ट्रपति

2

आपको बता दें कि खालिदा जिया ने साल 1959 में जियाउर रहमान से शादी की थी. हालांकि 1977 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए थे. लेकिन सिर्फ चार साल बाद यानी 1981 में सैन्य अधिकारियों ने जियाउर की हत्या कर दी थी. 
 

3.खालिदा बनी थीं पहली प्रधानमंत्री

3

खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं. कई दशक तक खालिदा देश की राजनिती में एक प्रमुख हस्ती भी रही हैं. पति की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उसके बाद से वो राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गया. 
 

4.पहली बार कब बनी थीं प्रधानमंत्री?

4

खालिदा जिया ने 1984 में बीएनपी पार्टी की कमान संभाली थी. फिर 1991 में उन्होंने जीत हासिल की थी और वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं. 1991 से 1996 तक पीएम का पद संभाला. उसके बाद खालिदा ने 2001 से 2006 तक दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था. खालिदा दो बार पीएम की पोस्ट पर बैठ चुकी हैं. 
 

5.खालिदा की कितनी है नेटवर्थ?

5

इंटरनेट पर खालिदा की नेटवर्थ की कोई सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 में हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया सालाना कमाई लगभग 1.52 करोड़ टका थी. बांग्लादेश का टका भारत के 0.74 रुपये के बराबरा है. खालिदा की कमाई घर, आपर्टमेंट और दुकानों के किराए से है. इसके अलावा भी उनकी कमाई के अन्य साधन थे.  
 

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
2025 में सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में टॉपर है ये भारतीय
T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
