Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

4 . पहली बार कब बनी थीं प्रधानमंत्री?

खालिदा जिया ने 1984 में बीएनपी पार्टी की कमान संभाली थी. फिर 1991 में उन्होंने जीत हासिल की थी और वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं. 1991 से 1996 तक पीएम का पद संभाला. उसके बाद खालिदा ने 2001 से 2006 तक दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था. खालिदा दो बार पीएम की पोस्ट पर बैठ चुकी हैं.

