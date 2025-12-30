Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की हुई सगाई, 24 वर्षीय रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग की सगाई, जल्द होगा शादी की तारीख का ऐलान | संभल- जामा मस्जिद के पास की जमीन की पैमाइश जारी, 22 लेखपालों की टीम 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की कर रही जांच | प्रधानमंत्री मोदी से मिले अधीर रंजन चौधरी, प्रवासी मजदूरों पर बात की
दुनिया
मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 12:30 PM IST
1.कब हुआ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का निधन?
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन आज मगंलवार 30 दिसंबर को 80 साल की उम्र में हुआ है. उन्होंने ढाका के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है और दुनिया को अलविदा कहा है. उनका जन्म 1945 में जलपाईगुड़ी में हुआ था.
2.खालिदा जिया के पति थे राष्ट्रपति
आपको बता दें कि खालिदा जिया ने साल 1959 में जियाउर रहमान से शादी की थी. हालांकि 1977 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए थे. लेकिन सिर्फ चार साल बाद यानी 1981 में सैन्य अधिकारियों ने जियाउर की हत्या कर दी थी.
3.खालिदा बनी थीं पहली प्रधानमंत्री
खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं. कई दशक तक खालिदा देश की राजनिती में एक प्रमुख हस्ती भी रही हैं. पति की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उसके बाद से वो राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गया.
4.पहली बार कब बनी थीं प्रधानमंत्री?
खालिदा जिया ने 1984 में बीएनपी पार्टी की कमान संभाली थी. फिर 1991 में उन्होंने जीत हासिल की थी और वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं. 1991 से 1996 तक पीएम का पद संभाला. उसके बाद खालिदा ने 2001 से 2006 तक दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था. खालिदा दो बार पीएम की पोस्ट पर बैठ चुकी हैं.
5.खालिदा की कितनी है नेटवर्थ?
इंटरनेट पर खालिदा की नेटवर्थ की कोई सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 में हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया सालाना कमाई लगभग 1.52 करोड़ टका थी. बांग्लादेश का टका भारत के 0.74 रुपये के बराबरा है. खालिदा की कमाई घर, आपर्टमेंट और दुकानों के किराए से है. इसके अलावा भी उनकी कमाई के अन्य साधन थे.