तेल से जुड़ी इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में मचा दी है हलचल! सऊदी-कुवैत समेत कई देशों में बढ़ी बेचैनी

1 . जंग ने दुनिया के लिए खड़ा किया बड़ा खतरा!

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मिडल ईस्ट में जारी युद्ध अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा बन चुका है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव जल्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस जंग का सबसे घातक असर होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर पड़ा है, जो लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है. दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग की नाकेबंदी के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की भारी किल्लत का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.