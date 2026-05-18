तेल से जुड़ी इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में मचा दी है हलचल! सऊदी-कुवैत समेत कई देशों में बढ़ी बेचैनी

दुनिया
Gaurav Barar | May 18, 2026, 05:24 PM IST
1.जंग ने दुनिया के लिए खड़ा किया बड़ा खतरा!
मिडल ईस्ट में जारी युद्ध अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा बन चुका है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव जल्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस जंग का सबसे घातक असर होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर पड़ा है, जो लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है. दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग की नाकेबंदी के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की भारी किल्लत का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
2.एक अरब बैरल तेल की भारी कमी
डेटा एनालिटिक्स फर्म 'केप्लर' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों (28 फरवरी से 8 मई) के भीतर ही मध्य पूर्व से होने वाली तेल सप्लाई में 78.2 करोड़ बैरल की भारी गिरावट आ चुकी है. आशंका जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक यह आंकड़ा 1 अरब बैरल को पार कर जाएगा.
3.तेल उत्पादन की स्थिति बेहद चिंताजनक
दैनिक उत्पादन के स्तर पर भी स्थिति बेहद चिंताजनक है. सऊदी अरब में रोजाना 30 लाख बैरल से ज्यादा का उत्पादन ठप है. इराक में उत्पादन में रोजाना 28.8 लाख बैरल की कमी है. कुवैत में 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट दर्ज हुई है. ईरान खुद 16.9 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान झेल रहा है.
4.रिकॉर्ड स्तर पर घट रहा ऑयल रिजर्व
इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन बंद होने के बाद अब दुनिया अपने इमरजेंसी रिजर्व यानी पहले से स्टोर करके रखे गए तेल भंडार के भरोसे चल रही है. सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद यह ईंधन भंडार ही इस समय बाजार का एकमात्र 'सुरक्षा कवच' है, लेकिन यह रिकॉर्ड गति से खाली हो रहा है.
5.सप्लाई के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएगी मांग
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भी सचेत किया है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग, उसकी सप्लाई के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएगी. जेपी मॉर्गन के कमोडिटी विश्लेषकों का मानना है कि अगले महीने तक विकसित देशों के कमर्शियल तेल भंडार ऑपरेशनल तनाव के स्तर तक पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसके बाद तेल की किल्लत को संभालना नामुमकिन हो जाएगा.
6.स्टोरेज का गणित
विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया के पास अभी करीब 3 अरब बैरल तेल स्टोरेज में तो है, लेकिन वह सारा का सारा तुरंत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होता. उसका एक बड़ा हिस्सा पाइपलाइनों और टैंकों के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए फंसा रहता है. अरामको के सीईओ के मुताबिक, यूरोप और अमेरिका के स्टोरेज से रोजाना अधिकतम 20 लाख बैरल तेल ही बाहर निकाला जा सकता है, जो मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए बहुत कम है.
7.कीमतों में उछाल का डर
अटलांटिक काउंसिल के ग्लोबल एनर्जी सेंटर की वरिष्ठ फेलो एलेन वाल्ड का कहना है कि जब ये रिजर्व भंडार खत्म होंगे, तो बाजार बुरी तरह हिल जाएगा. तेल की मांग और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा होगी, जिससे आने वाले समय में ईंधन की कीमतें आसमान छू सकती हैं.
8.होर्मुज स्ट्रेट को खोलना ही एकमात्र रास्ता
जेपी मॉर्गन की वैश्विक कमोडिटी रणनीति प्रमुख नताशा कानेवा का निष्कर्ष है कि दुनिया को इस भीषण तेल संकट से बचाने का अब एक ही रास्ता है. जून के महीने में किसी भी तरह होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाए. अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो संकट सिर्फ कच्चे तेल के महंगे होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं तक पेट्रोल-डीजल पहुंचाने की पूरी सप्लाई चेन ही ध्वस्त हो जाएगी.