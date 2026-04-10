Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

3 . Strait of Hormuz को लेकर ईरान की पहली शर्त

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अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख ने एक संसदीय प्रस्ताव रखा है, जिसमें Strait of Hormuz के रास्ते से गुजरने के लिए शुल्क का भुगतान ईरानी करेंसी रियाल में करना होगा. हालांकि Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी शेयर किया है.

