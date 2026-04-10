Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

दुनिया
मोहम्मद साबिर | Apr 10, 2026, 11:02 PM IST
1.ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच हुआ सीजफायर
40 दिनों से चल रहे ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध पर विराम लग गया है. इन देशों के बीच दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है. इस युद्ध से तीनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ. इस सीजफायर में पाकिस्तान ने अहम भुमिका निभाई है. इसके अलावा चीन और मिस्र ने भी सहयोग दिया.
2.सीजफायर के बाद इजरायल ने लेबनान पर किया हमला
ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद इजरायल ने दक्षिण लेबनान पर हमला कर दिया था. हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 300 लोगों की मौत भी हुई है. इसके बाद ईरान भड़क गया और ईरान ने अब नई शर्त रख दी हैं.
3.Strait of Hormuz को लेकर ईरान की पहली शर्त
अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख ने एक संसदीय प्रस्ताव रखा है, जिसमें Strait of Hormuz के रास्ते से गुजरने के लिए शुल्क का भुगतान ईरानी करेंसी रियाल में करना होगा. हालांकि Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी शेयर किया है.
4.ईरान ने इजरायल के लेबनान पर हमले के बाद रखी दूसरी शर्त
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से बात करने से पहले शर्तें पूरी होनी चाहिए. सीजफायर के बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था, जिसे ईरान ने रोकने और सीजफायर लागू हो और तभी आगे बात होगी.