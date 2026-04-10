FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
US-Iran बातचीत से पहले पाकिस्तान ने लगा 'लॉकडाउन', स्कूल-ऑफिस सब रहेंगे बंद!

US-Iran बातचीत से पहले पाकिस्तान ने लगा 'लॉकडाउन', स्कूल-ऑफिस सब रहेंगे बंद!

Horoscope 9 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, आपका नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, आपका नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर

IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर

HomePhotos

दुनिया

Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

40 दिन चले युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर हुआ था. दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने जा रही है, लेकिन इस बीच इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया है. ईरान ने कहा कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होता, वह बातचीत नहीं करेगा. साथ उसने दो नई शर्तें भी रख दी हैं

मोहम्मद साबिर | Apr 10, 2026, 11:02 PM IST

1.ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच हुआ सीजफायर

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच हुआ सीजफायर
1

40 दिनों से चल रहे ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध पर विराम लग गया है. इन देशों के बीच दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है. इस युद्ध से तीनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ. इस सीजफायर में पाकिस्तान ने अहम भुमिका निभाई है. इसके अलावा चीन और मिस्र ने भी सहयोग दिया. 
 

Advertisement

2.सीजफायर के बाद इजरायल ने लेबनान पर किया हमला

सीजफायर के बाद इजरायल ने लेबनान पर किया हमला
2

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद इजरायल ने दक्षिण लेबनान पर हमला कर दिया था. हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 300 लोगों की मौत भी हुई है. इसके बाद ईरान भड़क गया और ईरान ने अब नई शर्त रख दी हैं.
 

3.Strait of Hormuz को लेकर ईरान की पहली शर्त

Strait of Hormuz को लेकर ईरान की पहली शर्त
3

अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख ने एक संसदीय प्रस्ताव रखा है, जिसमें Strait of Hormuz के रास्ते से गुजरने के लिए शुल्क का भुगतान ईरानी करेंसी रियाल में करना होगा. हालांकि Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी शेयर किया है. 
 

4.ईरान ने इजरायल के लेबनान पर हमले के बाद रखी दूसरी शर्त

ईरान ने इजरायल के लेबनान पर हमले के बाद रखी दूसरी शर्त
4

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से बात करने से पहले शर्तें पूरी होनी चाहिए. सीजफायर के बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था, जिसे ईरान ने रोकने और सीजफायर लागू हो और तभी आगे बात होगी.
 

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी
Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें
Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें
IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर
IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर
अमेरिका पर फूटा महंगाई का 'परमाणु बम', फूड से लेकर होम लोन तक सबकुछ हुआ महंगा!
अमेरिका पर फूटा महंगाई का 'परमाणु बम', फूड से लेकर होम लोन तक सबकुछ हुआ महंगा!
Numerology: किस रंग की कार का सबसे ज्यादा होता है एक्सीडेंट? इन 3 मूलांक वालों के लिए सबसे ज्यादा होती है रिस्की
किस रंग की कार का सबसे ज्यादा होता है एक्सीडेंट? इन 3 मूलांक वालों के लिए सबसे ज्यादा होती है रिस्की
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
MORE
Advertisement