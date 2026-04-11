पैर कटा, चेहरा बुरी तरह जख्मी... ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट

3 . हमले में मारे गए थे खामेनेई की परिवार के कई लोग

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बता दें कि यह हमला 28 फवरी को सेंट्रल तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड में हुआ था, जिसमें खामेनेई की परिवार के कई लोग मारे गए थे. इसके अलावा मुज्तबा खामेनेई भी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे. इससे पहले खबर आई थी कि मुज्तबा बुरी तरह घायल हैं और कोमा में हैं. लेकिन रॉयटर्स ने करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि चोटों के बावजूद वह मानसिक रूप से सचेत हैं और सारे काम में सक्रिय रूप से शामिल हैं.