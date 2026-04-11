पैर कटा, चेहरा बुरी तरह जख्मी... ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट

दुनिया
Abhay Sharma | Apr 11, 2026, 08:46 PM IST
1.सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत
अमेरिका और इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट सामने आया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मुज्तबा खामेनेई के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है, बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. लेकिन, वह मानसिक रूप से सचेत हैं और सारे काम में सक्रिय रूप से शामिल भी हैं.
2.हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे मुज्तबा खामेनेई
रिपोर्ट के मुताबिक, मुज्तबा खामेनेई इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया था, उनके एक या दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थीं और इसके कारण उनका पैर भी कट गया है. यही वजह है कि 8 मार्च को मुज्तबा खामेनेई की नियुक्ति के बाद से उनकी कोई भी फोटो या वीडियो सार्वजनिक नहीं की गई है.
3.हमले में मारे गए थे खामेनेई की परिवार के कई लोग
बता दें कि यह हमला 28 फवरी को सेंट्रल तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड में हुआ था, जिसमें खामेनेई की परिवार के कई लोग मारे गए थे. इसके अलावा मुज्तबा खामेनेई भी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे. इससे पहले खबर आई थी कि मुज्तबा बुरी तरह घायल हैं और कोमा में हैं. लेकिन रॉयटर्स ने करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि चोटों के बावजूद वह मानसिक रूप से सचेत हैं और सारे काम में सक्रिय रूप से शामिल हैं.
4.ईरान ने सेहत को लेकर क्या दिया है अपडेट?
बता दें कि ईरान ने अब तक आधिकारिक रूप से उनकी सेहत को लेकर कुछ नहीं बताया है, ईरान की सरकारी मीडिया ने भी उनके बारे में सिर्फ सीमित जानकारी दी है. अब तक मुज्तबा के कई संदेश सामने आ चुके हैं, किसी में भी वह खुद नहीं दिखे हैं. उनके संदेशों को पढ़कर सुनाया गया है. अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया था कि मुज्तबा ने अपना एक पैर खो दिया है.
5.सारे काम में सक्रिय रूप से शामिल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुज्तबा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीनियर अफसरों के साथ होने वाली बैठकों में हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा जंग और अमेरिका के साथ बातचीत जैसे अहम मुद्दों पर लिए जाने वाले फैसलों में लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं.
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